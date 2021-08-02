Às vésperas da decisão, Fluminense faz alerta à torcida sobre protocolos de operações da Libertadores

Crédito: Twitter/Fluminense

Às vésperas da decisão contra o Cerro Porteño (PAR), o Fluminense pediu atenção à torcida sobre as proibições apontadas no "Protocolo de Operações em Competições de clubes da Conmebol". A partida de volta das oitavas de final será realizada nesta terça, às 19h15, no Maracanã, e se as medidas forem descumpridas podem resultar em multas e severas punições ao Tricolor.

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De acordo com o protocolo, a entidade proíbe a ação conhecida como “Ruas de Fogo”, o uso de e qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo dentro ou nas intermediações do estádio (vias no entorno da partida). Cabe salientar que tais medidas são válidas antes e depois dos jogos.

Em meio à pandemia, as partidas da Libertadores seguem sem a presença do público, porém o Fluminense será responsável pela segurança no perímetro externo do estádio. Em caso de aglomerações que contrariem os protocolos de prevenção à Covid (conforme orientam decretos da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado do Rio), o clube será punido.