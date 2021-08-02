Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Às vésperas da decisão, Fluminense faz alerta à torcida sobre protocolos de operações da Libertadores
futebol

Às vésperas da decisão, Fluminense faz alerta à torcida sobre protocolos de operações da Libertadores

A partida de volta das oitavas será realizada nesta terça, às 19h15, no Maracanã, e se as medidas forem descumpridas podem resultar em multas e severas punições ao Tricolor...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 14:06
Crédito: Twitter/Fluminense
Às vésperas da decisão contra o Cerro Porteño (PAR), o Fluminense pediu atenção à torcida sobre as proibições apontadas no "Protocolo de Operações em Competições de clubes da Conmebol". A partida de volta das oitavas de final será realizada nesta terça, às 19h15, no Maracanã, e se as medidas forem descumpridas podem resultar em multas e severas punições ao Tricolor.
+ Confira e simule as chaves da Copa Libertadores
De acordo com o protocolo, a entidade proíbe a ação conhecida como “Ruas de Fogo”, o uso de e qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo dentro ou nas intermediações do estádio (vias no entorno da partida). Cabe salientar que tais medidas são válidas antes e depois dos jogos.
Em meio à pandemia, as partidas da Libertadores seguem sem a presença do público, porém o Fluminense será responsável pela segurança no perímetro externo do estádio. Em caso de aglomerações que contrariem os protocolos de prevenção à Covid (conforme orientam decretos da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado do Rio), o clube será punido.
Vale destacar que segundo o protocolo, a presença de vendedores ambulantes dentro do anel de segurança e a instalação de telões no local também está proibida. Para obter mais informações sobre todas as medidas, que estão especificamente na página 48, clique aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados