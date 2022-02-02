As prováveis escalações do primeiro Ba-Vi de 2022

O confronto de maior tradição e rivalidade do futebol baiano terá seu primeiro capítulo da temporada 2022 escrito nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), no Barradão, pela quarta rodada do estadual.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE, diferente do que ocorreu em algumas temporadas pelo fato das equipes estarem em divisões diferentes, os embates entre os rivais de Salvador não estarão limitados ao Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste já que, no ano passado, o Esquadrão foi rebaixado para a Série B do Brasileirão onde, justamente, está o Leão da Barra.

Por parte do time mandante, as únicas ausências que podem ser cravadas são a do zagueiro Mateus Moraes, expulso no revés por 1 a 0 contra a Jacuipense, e o atacante David, envolvido na possibilidade de ser negociado com o Internacional.

No mais, a tendência é que a base de nomes que vem atuando nas primeiras rodadas seja mantida, algo que levaria o técnico Dado Cavalcanti a montar o time com Lucas Arcanjo; Iury, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Salomão; João Pedro, Alan Santos e Jadson; Luidy, Guilherme Queiroz e Eduardo.

No Bahia, a ausência certa dentro do time que vinha sendo escalado é do atacante Raí, nome que não teve sua cláusula de compra exercida pelo Tricolor junto ao Fluminense-PI, dono de seus direitos. Algo que, naturalmente, pode abrir espaço para Marcelo Cirino e deixaria o 11 inicial com Danilo Fernandes, Jonathan, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio.