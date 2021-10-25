Artur vibra com vitória e bom momento do Bragantino

‘Felicidade de estar de volta fazendo o que eu amo, ainda mais com três pontos importantíssimos dentro de casa, que vínhamos vacilando, mas com o apoio de nossa torcida conseguimos. Não podemos deixar cair contra o Sport para conquistarmos mais três pontos. Costumamos falar que sonho não tem limite, então sempre entramos nas competições para fazer nosso melhor. É fruto de muito trabalho. Temos de fazer por onde. A torcida está nos apoiando’, afirmou ao Premiere.