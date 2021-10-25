Artur vibra com vitória e bom momento do Bragantino

Na noite deste domingo, o Red Bull Bragantino recebeu o São Paulo no Nabi Abi Chedid e conseguiu uma vitória por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após o duelo, o atacante Artur, que voltou ao time depois de se recuperar da Covid-19, festejou o bom momento que o Massa Bruta vive.
‘Felicidade de estar de volta fazendo o que eu amo, ainda mais com três pontos importantíssimos dentro de casa, que vínhamos vacilando, mas com o apoio de nossa torcida conseguimos. Não podemos deixar cair contra o Sport para conquistarmos mais três pontos. Costumamos falar que sonho não tem limite, então sempre entramos nas competições para fazer nosso melhor. É fruto de muito trabalho. Temos de fazer por onde. A torcida está nos apoiando’, afirmou ao Premiere.
Com o triunfo dentro de casa, o Bragantino chegou aos 46 pontos e aparece na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro.