Artur sobre empate fora de casa: 'Faltou algo'

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

De olho na Sul-Americana, o Bragantino foi até a Ilha do Retiro com um time misto e ficou no empate sem gols diante do Sport.

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O atacante Artur conversou com a imprensa pós-jogo e valorizou o ponto conquistado fora de casa.

‘Faltou algo. Deixamos pontos para trás, é um jogo difícil, jogar aqui é sempre difícil. A gente tem um jogo importante na terça, agora é ter foco total. Um ponto aqui também não é mal’, afirmou ao SporTV.