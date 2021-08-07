Artur sobre empate fora de casa: 'Faltou algo'

De olho na Sul-Americana, o Bragantino foi até a Ilha do Retiro com um time misto e ficou no empate sem gols diante do Sport.
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O atacante Artur conversou com a imprensa pós-jogo e valorizou o ponto conquistado fora de casa.
‘Faltou algo. Deixamos pontos para trás, é um jogo difícil, jogar aqui é sempre difícil. A gente tem um jogo importante na terça, agora é ter foco total. Um ponto aqui também não é mal’, afirmou ao SporTV.
Com o resultado, o Bragantino fica na 3ª colocação, com 28 pontos e permanece mais uma rodada no G-4.