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Artur ou Griezmann? Torcedores do Bragantino brincam na rede social

Em foto postada no Instagram, os fãs do Massa Bruta compararam a semelhança física de ambos...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 16:50
Crédito: Divulgação/Bragantino
Após o empate no meio da semana, o Bragantino voltou aos treinos nesta sexta-feira, em Bragança Paulista e o atacante Arthur foi o escolhido pela assessoria de imprensa para ilustrar a imagem dos trabalhos.Em postagem no Instagram, o atleta aparece de lado e com a bola na mão. Sempre ligados nas brincadeiras, os seguidores do Massa Bruta compararam o jogador com o francês Antoine Griezmann, do Barcelona, devido a semelhança física.
Cobranças
Nos comentários, além das brincadeiras, também foi possível notar algumas críticas ao elenco para reagir no Campeonato Brasileiro.
O próximo compromisso do Bragantino acontece no domingo, às 11h (Horário de Brasília), diante do Palmeiras, no Nabizão.
Veja a postagem: placeholder

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