Artur ou Griezmann? Torcedores do Bragantino brincam na rede social

Após o empate no meio da semana, o Bragantino voltou aos treinos nesta sexta-feira, em Bragança Paulista e o atacante Arthur foi o escolhido pela assessoria de imprensa para ilustrar a imagem dos trabalhos.Em postagem no Instagram, o atleta aparece de lado e com a bola na mão. Sempre ligados nas brincadeiras, os seguidores do Massa Bruta compararam o jogador com o francês Antoine Griezmann, do Barcelona, devido a semelhança física.