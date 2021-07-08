Artur lamenta tropeço do Braga em casa: 'Precisamos aprender a jogar esse tipo de partida'

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

A quarta-feira termina de maneira amarga para o Red Bull Bragantino. No Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta tropeçou diante do Cuiabá e deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro.

Na saída de campo, o atacante Artur declarou que o Braga precisa aprender a jogar as partidas contra rivais mais fechados.

'A gente sabe das dificuldades. Em jogos aqui, os times vêm mais defensivos. Mas temos que aprender a jogar esses jogos. Infelizmente, sofremos o empate. Não pode baixar a cabeça. Jogo importante no sábado contra o Athlético-PR’, disse ao Premiere.