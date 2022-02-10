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Artista plástico cria coleção em homenagem ao Palmeiras; parte da renda será revertida ao GRAAC

O palmeirense Thiago Rosinhole criou uma linha de obras inspirada no tri da Libertadores...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 18:01
Prestes a disputar a final do Mundial de Clubes, neste sábado, contra o Chelsea, os jogadores do Palmeiras receberam uma homenagem especial do artista plástico Thiago Rosinhole, que criou uma coleção de Toy Arts que terá parte da sua renda revertida para as crianças do GRAAC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Vem aí a taça do Mundial 2021? Lembre os títulos internacionais do Palmeiras
A linha conta com seis modelos numerados, trazendo referências e elementos inspirados na conquista do tricampeonato da Libertadores. O artista, que é palmeirense, esteve na final do torneio sul-americano em Montevidéu, em novembro de 2021, e se inspirou no que viveu dentro do Estádio Centenário para chegar no resultado das obras.
O número 1 da coleção foi entregue aos jogadores do Palmeiras como um amuleto da sorte para a competição. As demais foram colocadas à venda a partir do dia 1º de fevereiro e parte da renda será revertida para as crianças do GRAAC, instituição que é parceria oficial do artista plástico.
Nesta sexta-feira, o Verdão fará o treino de reconhecimento de gramado no Mohammed Bin Zayed Stadium, palco da decisão, às 18h (horário local)/11h (horário de Brasília). Em seguida, o técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez concederão entrevista coletiva em protocolo oficial da Fifa. A final contra o Chelsea está marcada para este sábado, às 13h30 (de Brasília).
Crédito: ThiagoRosinholecriouumalinhadeobrasdearteemhomenagemaoPalmeiras(Foto:Divulgação

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