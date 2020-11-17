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Artilheiro na base do Palmeiras, Fabrício se destaca por gols de cabeça

O atacante marcou de cabeça o gol do Verdão contra o Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 07:52

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 07:52

Crédito: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras
Uma das grandes promessas da base do Palmeiras vive boa fase na equipe sub-20. O centroavante Fabrício, de 19 anos, marcou quatro gols nos sete jogos que disputou na temporada, sendo três de cabeça - fundamento que o jogador considera sua especialidade.
- O cabeceio é um ponto forte que tenho e estou conseguindo explorar bem nos últimos jogos. Procuro dar o meu melhor sempre, seja marcando gol ou dando assistência, mas o que mais importa é ajudar a equipe, então pretendo manter ou até melhorar meu desempenho em campo e essa média de gols - comentou Fabrício.
Fabrício chamou a atenção quando marcou mais de 40 gols pela categoria Sub-17 do Palmeiras em 2018, mas sofreu com lesões em 2019 e no início de 2020. O jovem atacante conquistou a titularidade na equipe Sub-20 e parece ter reencontrado a melhor forma.O próximo compromisso do Palmeiras Sub-20 é na quinta feira (19), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil da categoria, diante do Internacional. No confronto de ida, Fabrício marcou de cabeça o gol do Verdão no empate por 1 a 1.
No sábado (14), em jogo contra o Bahia pelo Brasileirão Sub-20, Fabrício foi substituído por uma possível lesão, mas tudo indica que ele estará em campo contra o Internacional. O artilheiro do Palmeiras ressalta a dificuldade da partida e destaca que não existe margem de erro para o confronto decisivo:
- Vai ser uma partida muito difícil, pois sabemos da qualidade do Internacional. O confronto em casa foi apenas o primeiro tempo. Agora temos que rever os erros que cometemos nesse jogo pra corrigir no próximo e não deixar acontecer mais. A margem de erro é zero, porque qualquer coisa pode custar a classificação - concluiu Fabrício.

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