Artilheiro na base do Palmeiras, Fabrício se destaca por gols de cabeça

Crédito: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras

Uma das grandes promessas da base do Palmeiras vive boa fase na equipe sub-20. O centroavante Fabrício, de 19 anos, marcou quatro gols nos sete jogos que disputou na temporada, sendo três de cabeça - fundamento que o jogador considera sua especialidade.

- O cabeceio é um ponto forte que tenho e estou conseguindo explorar bem nos últimos jogos. Procuro dar o meu melhor sempre, seja marcando gol ou dando assistência, mas o que mais importa é ajudar a equipe, então pretendo manter ou até melhorar meu desempenho em campo e essa média de gols - comentou Fabrício.

Fabrício chamou a atenção quando marcou mais de 40 gols pela categoria Sub-17 do Palmeiras em 2018, mas sofreu com lesões em 2019 e no início de 2020. O jovem atacante conquistou a titularidade na equipe Sub-20 e parece ter reencontrado a melhor forma.O próximo compromisso do Palmeiras Sub-20 é na quinta feira (19), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil da categoria, diante do Internacional. No confronto de ida, Fabrício marcou de cabeça o gol do Verdão no empate por 1 a 1.

No sábado (14), em jogo contra o Bahia pelo Brasileirão Sub-20, Fabrício foi substituído por uma possível lesão, mas tudo indica que ele estará em campo contra o Internacional. O artilheiro do Palmeiras ressalta a dificuldade da partida e destaca que não existe margem de erro para o confronto decisivo: