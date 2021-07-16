Artilheiro, Kaio Jorge marca em todas as competições do Santos na temporada

O atacante Kaio Jorge voltou a ser titular no Santos após três partidas sem ser relacionado por um desgaste físico e marcou o único gol do Peixe na vitória sobre o Independiente, na Vila Belmiro, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.Com o gol anotado, ele igualou Marinho na artilharia do clube na temporada, com sete gols cada. O camisa 9 conseguiu uma marca importante nesta quinta-feira: Ele marcou em todas as competições disputadas pelo Santos na temporada (Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana).
Palmeiras (2), São Bento, Ceará, Cianorte, Barcelona- EQU, Independiente-ARG foram as vítimas do artilheiro do Santos na temporada 2021.Kaio Jorge é especulado em vários clubes no futebol da Europa. O presidente Rueda disse recentemente que o jogador e a família decidiram que é a hora de ir para o velho continente, porém, o objetivo é fazer com que o Peixe lucre com sua venda. O contrato do artilheiro vai até dia 31 de dezembro e ele já pode assinar um pré-acordo com qualquer clube.