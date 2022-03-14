Artilheiro, garçom, paredão... Conheça os líderes das estatísticas da Taça Guanabara

Com o Fluminense campeão de maneira antecipada, chegou ao fim a Taça Guanabara 2022. Diferente dos últimos três anos, onde ao menos um pequeno conseguiu avançar para as semifinais, desta vez serão os quatro grandes que decidirão o título estadual. Vasco e Flamengo se enfrentarão de um lado, Flu e Botafogo do outro.

Apesar da ausência da chamada 'zebra' nas semis, individualmente alguns jogadores das equipes de menor investimento se destacaram. Inclusive liderando estatísticas importantes do campeonato. Um deles, por exemplo, Lucas Oliveira, do Bangu, que chamou a atenção do Cruz-Maltino e pode reforçar o time na Série B deste ano. O atacante foi o maior driblador desta fase competição.

Outros atletas do Alvirrubro também aparecem no topo de rankings. Mesmo com as goleadas sofridas para Flamengo (6x0) e Boavista (4x1), o goleiro Paulo Henrique terminou a Guanabara como o líder de defesas difíceis. Segundo dados do Footstats, foram 14 ao todo. Dida, do Madureira, com 35, foi quem mais realizou intervenções simples.Segunda equipe que mais trocou passes, ficando atrás somente do Rubro-Negro, o Bangu teve também os três maiores passadores - em volume - do campeonato: o zagueiro Israel (588), o volante Denílson (545) e o lateral-esquerdo Raí (486).

Entre os grandes, destaque para Flamengo e Botafogo, que também tiveram jogadores liderando alguns fundamentos. Gabriel Barbosa, do clube da Gávea, é o artilheiro do campeonato com 7 gols marcados até o momento, um a mais do que Erison, do Glorioso. O Alvinegro, por sua vez, tem o principal garçom da disputa: Daniel Borges. O lateral-direito foi o autor de 5 assistências na Taça Guanabara, uma a mais do que Vitinho e Arrascaeta, ambos do Fla.

Quem também aparece no topo é João Gomes. Mesmo não sendo titular em grande parte da competição, o volante rubro-negro é o líder de desarmes do Carioca, com 23 roubos de bola - um a mais do que Juninho, do Vasco. Nas interceptações, Fabinho, do Botafogo, é quem se destaca, com 10. Veja mais números:

LÍDERES DAS ESTATÍSTICAS DO CARIOCA (TAÇA GUANABARA)- Dados do Footstats

Goleiro com mais defesas: Dida - Madureira - 35Goleiro com mais defesas difíceis - Paulo Henrique - Bangu - 14Jogador com mais rebatidas defensivas: Edgar Silva - Madureira - 105Jogador com mais desarmes certos: João Gomes - Flamengo - 23Jogador com mais interceptações certas: Fabinho - Botafogo - 10Jogador com mais cruzamentos certos: Daniel Borges - Botafogo - 33​Jogador com mais lançamentos certos: Fernando - Boavista - 52Jogador com mais viradas de jogo certas - Biancucchi - Resende - 16Jogador de linha com mais lançamentos certos: Kadu - Boavista - 37​Jogador com mais passes certos: Israel - Bangu - 588Jogador com mais passes para gol: Daniel Borges - Botafogo - 5Jogador com mais passes para finalização: Fernando Medeiros - Audax - 20Jogador com mais finalizações certas: Pedrinho - Volta Redonda - 20​Jogador com mais gols marcados: Gabigol - Flamengo - 7​Jogador com mais dribles certos: Lucas Oliveira - Bangu - 22