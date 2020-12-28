Artilheiro do Sub-23, Matheus Pato renova com o Fluminense por mais 30 dias

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense renovou o contrato do atacante Matheus Pato, que integra o time Sub-23. Com vínculo anterior apenas até este mês, o jogador agora assina por mais 30 dias, até o final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Aos 25 anos, o atleta tem 12 jogos em 2020, quatro gols marcados e duas assistências. Ele chegou a estrear pelo time principal em janeiro, no Carioca.

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Após a partida contra o São Paulo, o técnico Marcão elogiou Matheus Pato. Ao ser perguntado sobre John Kenndy e Samuel, estrelas da base tricolor, o treinador citou o atacante. Os dois trabalharam juntos enquanto o atual treinador do time principal esteve no Sub-23, até a saída de Odair Hellmann.

- São garotos valorosos. O Samuel tem jogado direto no sub-23, é um processo que temos que respeitar com o clube e com Xerém. O John vem treinando mais no sub-20, mas está bem perto de nós. Estamos olhado com carinho. Gosto demais desses jogadores, além do Matheus Pato. São jogadores que trabalham bastante e estão mostrando que daqui a pouco eles podem estar, sim, juntos com o nosso plantel profissional - afirmou.

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No Brasileirão de Aspirantes, o Fluminense está na semifinal. Na última fase, o Tricolor passou em primeiro no Grupo D e agora vai encarar o Vila Nova. O primeiro duelo, no Rio de Janeiro, será no dia 7 de janeiro, no Luso-Brasileiro. O segundo jogo será no dia 14.