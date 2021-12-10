Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Artilheiro do sub-20, atacante Marcos Dias renova com o Vasco até dezembro de 2023
futebol

Artilheiro do sub-20, atacante Marcos Dias renova com o Vasco até dezembro de 2023

Uma das principais promessas da base cruz-maltina, o jovem atacante, de 20 anos,  anotou 14 gols entre Brasileiro Sub-20, Carioca Sub-20, Copa Rio e Copa do Brasil Sub-20
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 14:35

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 14:35

Novidade na base da Colina! O Vasco assinou, na manhã desta sexta-feira, a renovação de contrato com o artilheiro da equipe sub-20 em 2021, o atacante Marcos Dias, de 20 anos. Ele assinou a extensão do vínculo até dezembro de 2023.Uma das principais promessas da base cruz-maltina, Marcos Dias anotou 14 gols entre Brasileiro Sub-20, Carioca Sub-20, Copa Rio e Copa do Brasil Sub-20. O jogador chegou ao clube em 2020, vindo do Palmeiras.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
- Ter a oportunidade de renovar o contrato com um clube da grandeza do Vasco é uma sensação única. Fico muito feliz com essa conquista pessoal. Sempre vou dar o meu máximo com essa camisa. Sei da dificuldade que é esse novo ciclo mas vou continuar trabalhando forte para poder dar sempre o meu melhor. É um momento muito feliz que vivo em minha carreira. O Vasco é um time gigante, e poder continuar representando essa camisa é especial - destacou o artilheiro.
+ Mudança na Colina: Fábio Cortez não faz mais parte da comissão técnica permanente do Vasco
O primeiro compromisso de Marcos Dias pelo Vasco ainda será pela equipe sub-20. Em dezembro, o jogador voltou aos treinos com o elenco da base para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após hiato de um ano em virtude da pandemia, a competição volta na próxima temporada e será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro.
Crédito: MarcosDiasrenovacontratocomoVascoatédezembrode2023(Divulgação/VascodaGama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem de destaque
Como o Paquistão ajudou a mediar cessar-fogo entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados