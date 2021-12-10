Artilheiro do sub-20, atacante Marcos Dias renova com o Vasco até dezembro de 2023

Novidade na base da Colina! O Vasco assinou, na manhã desta sexta-feira, a renovação de contrato com o artilheiro da equipe sub-20 em 2021, o atacante Marcos Dias, de 20 anos. Ele assinou a extensão do vínculo até dezembro de 2023.Uma das principais promessas da base cruz-maltina, Marcos Dias anotou 14 gols entre Brasileiro Sub-20, Carioca Sub-20, Copa Rio e Copa do Brasil Sub-20. O jogador chegou ao clube em 2020, vindo do Palmeiras.

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- Ter a oportunidade de renovar o contrato com um clube da grandeza do Vasco é uma sensação única. Fico muito feliz com essa conquista pessoal. Sempre vou dar o meu máximo com essa camisa. Sei da dificuldade que é esse novo ciclo mas vou continuar trabalhando forte para poder dar sempre o meu melhor. É um momento muito feliz que vivo em minha carreira. O Vasco é um time gigante, e poder continuar representando essa camisa é especial - destacou o artilheiro.

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O primeiro compromisso de Marcos Dias pelo Vasco ainda será pela equipe sub-20. Em dezembro, o jogador voltou aos treinos com o elenco da base para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após hiato de um ano em virtude da pandemia, a competição volta na próxima temporada e será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro.