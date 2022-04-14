Artilheiro do Palmeiras, Veiga lidera participações em gols do time no ano; Navarro já é o segundo

Com a goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero-BOL, o Palmeiras chegou a 47 gols em 2022 e quase 40% deles tiveram um personagem como responsável direto: Raphael Veiga, que lidera com sobras o ranking de participações em gols do Verdão neste ano. Rafael Navarro, que marcou quatro vezes na última terça-feira, aparece em segundo lugar com nove participações.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Principal jogador do Alviverde nesta temporada, Veiga não apenas mostra isso em desempenho dentro de campo, mas também em números. Até aqui, o camisa 23 marcou 13 gols no ano (artilheiro do time) e deu cinco assistências (maior garçom do time), totalizando 18 participações diretas em tentos da equipe, ou seja, 38,3% dos gols palmeirenses na tiveram influência do meia.

A importância de Raphael Veiga é tamanha, que o vice-líder desse ranking tem metade das participações. Ao mesmo tempo que esse segundo colocado é surpreendente, ficou mais óbvio depois da goleada da última terça-feira. Trata-se de Rafael Navarro, que chegou a seis gols no ano, além de uma assistência (Ind. Petrolero) e dois pênaltis sofridos (São Bernardo e Red Bull Bragantino).O centroavante, que vinha sendo bastante criticado, já chega a nove participações em gols. Ainda que seja metade de Veiga, o número é maior do que Rony (sete participações) e Dudu (seis participações) apresentam até aqui, por exemplo. Ambos, é claro, têm importância e relevância maiores do que Navarro, mas em relação aos números o jovem vem ganhando espaço.

Quem também de certa forma surpreende nesses primeiros meses de 2022 é Zé Rafael. Para Abel Ferreira, certamente ele é essencial para esquema do time, mas aparecia pouco para o torcedor, que o criticava bastante. Mas neste ano ele tem mostrado também em números sua importância. Já são cinco gols marcados e uma assistência: seis participações e o quarto lugar no ranking.

A tendência é que Raphael Veiga siga nessa liderança e a amplie ao longo da temporada, uma vez que também é o cobrador oficial de pênaltis do time. Ao mesmo tempo, é importante que outros nomes passem a contribuir mais com essa conta para que o Palmeiras não dependa tanto de seus serviços. Vale lembrar que atualmente o elenco não tem um substituto para o camisa 23.

Confira o ranking de participações em gols do Palmeiras em 2022:

1) Raphael Veiga - 13 gols/5 assistências - 18 participações2) Rafael Navarro - 6 gols/1 assistência/2 pênaltis sofridos - 9 participações3) Rony - 5 gols/2 assistências - 7 participações4) Zé Rafael - 5 gols/1 assistência - 6 participações5) Dudu - 4 gols/2 assistências - 6 participações6) Wesley - 2 gols/2 assistências/1 pênalti sofrido - 5 participações7) Danilo - 3 gols/1 pênalti sofrido - 4 participações8) Murilo - 3 gols - 3 participações9) Mayke - 2 assistências/1 pênalti sofrido - 3 participações10) Gabriel Veron - 2 assistências/1 pênalti sofrido - 3 participações

Outros no ranking

Gustavo Scarpa, Marcos Rocha, Jailson, Atuesta, Breno Lopes e Gustavo Gómez - 2 participações cada

Deyverson (não deve jogar mais pelo clube), Luan, Patrick de Paula (deixou o clube), Kuscevic e Gabriel Menino - 1 participação cada