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Artilheiro do Flamengo, Gabigol celebra bicampeonato: 'O Brasil é vermelho e preto mais uma vez'

Decisivo na reta final, camisa 9 passa em branco no Morumbi, mas manda recado à torcida rubro-negra: 'Pode comemorar'...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:12

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:12
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Apesar da derrota para o São Paulo por 2 a 1, o Flamengo conquistou o Brasileirão 2020 graças a um tropeço do Internacional contra o Corinthians. Ainda no gramado do Morumbi, Gabigol comemorou o título e mandou um recado à torcida rubro-negra.
+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Tenho que agradecer a Deus por mais um título, a todo grupo, à minha família. À Nação, pode comemorar que é mais um título. O Brasil é vermelho e preto mais uma vez - afirmou.
VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO
Apesar de passar em branco no Morumbi, Gabigol se tornou o principal nome do Flamengo na reta final do Brasileirão. Ele marcou em todas as seis partidas anteriores e terminou o torneio com 14 gols. Sobre os fatores que contribuíram para a evolução do time, o camisa 9 não titubeou.
- Acho que muitas coisas (contribuíram para a arrancada). A chegada do Rogério, que ajudou muito. Mudou bastante. Falei na coletiva: como um time ganha Libertadores em 10 minutos não pode ganhar faltando 10 jogos?

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