Artilheiro do Flamengo, Gabigol celebra bicampeonato: 'O Brasil é vermelho e preto mais uma vez'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Apesar da derrota para o São Paulo por 2 a 1, o Flamengo conquistou o Brasileirão 2020 graças a um tropeço do Internacional contra o Corinthians. Ainda no gramado do Morumbi, Gabigol comemorou o título e mandou um recado à torcida rubro-negra.

+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!- Tenho que agradecer a Deus por mais um título, a todo grupo, à minha família. À Nação, pode comemorar que é mais um título. O Brasil é vermelho e preto mais uma vez - afirmou.

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Apesar de passar em branco no Morumbi, Gabigol se tornou o principal nome do Flamengo na reta final do Brasileirão. Ele marcou em todas as seis partidas anteriores e terminou o torneio com 14 gols. Sobre os fatores que contribuíram para a evolução do time, o camisa 9 não titubeou.