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Artilheiro do Cruzeiro na temporada e com dois acessos, Matheus Barbosa revela segredo de sucesso na Série B

O volante da Raposa subiu para a elite nacional com o Avaí em 2018 e 2020, quando atuou pelo Cuiabá, que está na primeira divisão de 2021...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 18:56
Crédito: Matheus Barbosa espera ajudar o Cruzeiro na Série B com sua experiência na competição nacional-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
No próximo sábado, 27 de maio, às 16h30, o Cruzeiro estreia na edição 2021 da Série B. O primeiro duelo da Raposa na competição nacional será fora de casa contra o Confiança-SE, em Aracaju. Para retornar à elite do futebol brasileiro, o clube celeste conta com um jogador que conhece bem a segundona. Trata-se do volante Matheus Barbosa, que disputou duas vezes a Série B e conquistou o acesso nas duas oportunidades. Em 2018, ele subiu vestindo a camisa do Avaí e na última segundona a ascensão veio pelo Cuiabá.
Com 48 jogos na Série B tendo 25 vitórias, 13 empates, 10 derrotas e três gols marcados, Matheus Barbosa ressaltou o diferencial para se conquistar o acesso. -Vejo como fator primordial iniciar as primeiras rodadas pontuando o máximo possível. É na largada que você consegue criar uma gordura e também é nesse momento que as equipes ainda estão encontrando sua formação ideal. Acredito numa Série B bastante equilibrada pela qualidade das equipes. Por isso, precisamos arrancar bem- comentou o volante.Matheus Barbosa já foi elogiado publicamente pelo técnico Felipe Conceição, principalmente pela sua característica de jogo. O treinador cruzeirense enalteceu o fato de Matheus Barbosa ser um atleta moderno, que ajuda na marcação, mas também na criação de jogo. Não à toa, que mesmo sendo um volante, ele é o artilheiro da Raposa na temporada ao lado de William Pottker com três tentos. -Representa muito para mim como volante ser o artilheiro do time. Tenho evoluído ofensivamente, principalmente com os conselhos que o treinador Felipe Conceição tem me dado. Procuro estudar também outros jogadores da posição que tem essa característica de área a área e estou feliz em contribuir com o time fazendo gols- explicou o atleta de 26 anos.
Em 15 jogos na temporada, o Cruzeiro sofreu apenas 10 gols. Além de ajudar ofensivamente, Matheus Barbosa vem sendo importante também defensivamente auxiliando a Raposa a sofrer poucos tentos. No último Campeonato Mineiro, por exemplo, o volante foi o líder de desarmes entre os jogadores celestes no estadual. -Compartilho o mérito com todos do elenco. Entendemos a maneira de trabalhar do Felipe Conceição e vejo um Cruzeiro evoluindo. Além disso, a nossa equipe tem demonstrando muita raça nos jogos, brigando por todas as bolas. Nosso time é aplicado taticamente e consegue fechar bem os espaços. Vamos procurar manter esse estilo na Série B e eu espero seguir com bons números também defensivos- concluiu.

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