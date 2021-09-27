Artilheiro do Brasileirão, Edenílson relembra primeiro gol no Internacional

Crédito: Edenílson tem nove gols no Campeonato Brasileiro (Divulgação/Internacional

O meio-campista Edenílson vem mantendo sua boa fase no Internacional e sendo destaque no Campeonato Brasileiro. E o atleta de 31 anos, convocado por Tite mais uma vez para a Seleção Brasileira nos próximos três jogos das Eliminatórias, tem um motivo todo especial para celebrar nesta segunda-feira (27). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque foi em um 27 de setembro, porém há quatro anos atrás, que o jogador do Colorado marcava seu primeiro gol com a camisa do Inter. Naquele dia 27, na temporada 2017, o jogador participava de duelo com o América-MG quando marcou o gol que abriu o placar da vitória sobre o time de Minas Gerais pelo placar de 2 a 1.

Naquela temporada, Edenílson atuou em 39 partidas e foi uma das principais peças do time no retorno a elite do futebol brasileiro. Posto de importância esse que ele é capaz de exercer até hoje mesmo com as constantes trocas no comando técnico da equipe.

Além de ser o artilheiro do Brasileirão com nove gols marcados, tem tido atuações de destaque e sendo um dos atletas responsáveis pelas vitórias do time na competição bem como na temporada como um todo. Não à toa, é o artilheiro (13 gols) e garçom do time (oito assistências) considerando todas as competições e já sendo seu ano recorde em balançar as redes na sua carreira.

Na história do Brasileirão de pontos corridos, Edenilson está entre os três volantes que mais marcaram gols na competição com 25 bolas na rede até aqui. Nessa estatística, Edi está atrás de Bruno Henrique e Elias com 32 e 33 gols, respectivamente.

Outra marca importante veio com o gol na vitória contra o Fortaleza, há duas rodadas. Aquele foi seu 25º gol no “novo Beira-Rio”, fazendo o volante empatar nada mais nada menos do que com D’Alessandro no topo dessa seleta lista de goleadores.