Artilheiro do Brasil no ano, Nenê vê Fluminense 'guerreiro' em vitória

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Brasil tem um novo artilheiro na temporada. Com os dois marcados na vitória do Fluminense por 2 a 1 contra o Corinthians, o meia Nenê recuperou o posto e chegou a 17 gols em 2020. O jogador, que não balançava a rede há cinco partidas, foi um dos destaques da partida e, após o confronto, destacou a importância de conquistar os três pontos no Maracanã.

- A gente estava em uma dinâmica muito boa. Tivemos dois jogos difíceis, demos uma vacilada em um tempo em cada jogo. Nós precisávamos buscar esses pontos perdidos e recuperar essa dinâmica de vitórias. O time está concentrado, foi guerreiro, competitivo, então o time está de parabéns - afirmou o jogador.