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futebol

Artilheiro do Brasil no ano, Nenê vê Fluminense 'guerreiro' em vitória

Meia marcou os dois gols do Tricolor na partida, vencida por 2 a 1 contra o Corinthians, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 18:17
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Brasil tem um novo artilheiro na temporada. Com os dois marcados na vitória do Fluminense por 2 a 1 contra o Corinthians, o meia Nenê recuperou o posto e chegou a 17 gols em 2020. O jogador, que não balançava a rede há cinco partidas, foi um dos destaques da partida e, após o confronto, destacou a importância de conquistar os três pontos no Maracanã.
- A gente estava em uma dinâmica muito boa. Tivemos dois jogos difíceis, demos uma vacilada em um tempo em cada jogo. Nós precisávamos buscar esses pontos perdidos e recuperar essa dinâmica de vitórias. O time está concentrado, foi guerreiro, competitivo, então o time está de parabéns - afirmou o jogador.
Veja a tabela do Campeonato BrasileiroNenê e o Fluminense voltam a entrar em campo na quarta-feira, contra o Atlético-GO, também no Maracanã. A partida será válida já pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

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