Artilheiro do Botafogo em 2021, Chay ‘abriu a contagem’ contra o Coritiba

Crédito: Vítor Silva/BFR

Destaque do Botafogo na temporada, Chay marcou seu primeiro gol atuando pelo Alvinegro na partida contra o Coritiba, no 1º turno da Série B. Na ocasião, vitória gloriosa por 2 a 0 no Nilton Santos. Marco Antônio marcou o segundo gol da partida.

+ Após lesões, diretoria do Botafogo define novos focos no mercado: ponta e lateral-esquerdoCoritiba e Botafogo se enfrentam hoje, às 21:30h, no Couto Pereira, pela 21º rodada da Série B. Apesar de sair com desconforto muscular na última partida, Chay se recuperou e vai jogar a partida. O atleta vem sendo importante para o Alvinegro na temporada e é o terceiro artilheiro da Série B, com 8 gols.