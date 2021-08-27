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Artilheiro do Botafogo em 2021, Chay ‘abriu a contagem’ contra o Coritiba

Atacante marcou seu primeiro gol pelo clube contra o Coritiba, adversário do Alvinegro nesta rodada da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 05:00

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/BFR
Destaque do Botafogo na temporada, Chay marcou seu primeiro gol atuando pelo Alvinegro na partida contra o Coritiba, no 1º turno da Série B. Na ocasião, vitória gloriosa por 2 a 0 no Nilton Santos. Marco Antônio marcou o segundo gol da partida.
+ Após lesões, diretoria do Botafogo define novos focos no mercado: ponta e lateral-esquerdoCoritiba e Botafogo se enfrentam hoje, às 21:30h, no Couto Pereira, pela 21º rodada da Série B. Apesar de sair com desconforto muscular na última partida, Chay se recuperou e vai jogar a partida. O atleta vem sendo importante para o Alvinegro na temporada e é o terceiro artilheiro da Série B, com 8 gols.
Chay chegou ao Botafogo no final de maio após fazer um bom campeonato estadual com a Portuguesa. O jogador fez sua estreia na primeira rodada da Série B e já contribuiu com uma assistência. Chay foi o melhor jogador do clube no 1º turno e agregou demais ao sistema ofensivo da equipe, armando as jogadas e concluindo para o gol.

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