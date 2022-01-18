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Artilheiro da temporada 2021 na Ponte Preta interessa ao Fortaleza

Atacante Moisés marcou 13 gols com a camisa do clube paulista e também deu cinco assistências...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 11:24

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 11:24

Após a iminente confirmação da saída do atacante David rumo ao Internacional, o Fortaleza está no mercado a procura de um nome ofensivo onde a bola da vez parece ser o de Moisés, jogador da Ponte Preta.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação publicada pelo jornal 'O Povo', contatos já foram feitos diretoria por parte da diretoria do Leão do Pici com o clube de Campinas, portador de 100% dos direitos federativos do atleta de 25 anos de idade que marcou 13 gols no ano passado e foi o artilheiro do time paulista no ano.
Neste momento, o Fortaleza seria o único clube no páreo pela contratação, mas, em outros momentos após o encerramento de 2021, outros times chegaram a fazer sondagens por Moisés, casos de Botafogo, Grêmio, Vasco e também uma equipe não revelada do futebol asiático.
Apesar da situação federativa do atleta ser objetiva, o aspecto dos direitos econômicos irá exigir uma conversa de multiplas partes. Isso porque, além dos 50% ligados a Ponte Preta, outros 40% pertencem ao Concórdia, time que ele defendeu em 2019 e 2020, além dos 10% remanescentes serem ligados a um grupo de empresários.
Crédito: ÁlvaroJr./PontePress

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