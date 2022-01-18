Artilheiro da temporada 2021 na Ponte Preta interessa ao Fortaleza

Após a iminente confirmação da saída do atacante David rumo ao Internacional, o Fortaleza está no mercado a procura de um nome ofensivo onde a bola da vez parece ser o de Moisés, jogador da Ponte Preta.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo informação publicada pelo jornal 'O Povo', contatos já foram feitos diretoria por parte da diretoria do Leão do Pici com o clube de Campinas, portador de 100% dos direitos federativos do atleta de 25 anos de idade que marcou 13 gols no ano passado e foi o artilheiro do time paulista no ano.