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Artilheiro, Anselmo Ramon prolonga o seu contrato com a Chapecoense

Atacante com nove gols marcados na temporada fica no Verdão até dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 16:12

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:12

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
A semana começou com notícia positiva para o torcedor da Chapecoense. Trata-se do atacante Anselmo Ramon, que acertou a sua renovação de contrato até dezembro de 2021.Em boa fase com a camisa do Verdão do Oeste, o atacante balançou a rede em nove oportunidades, desempenho que pesou a favor na hora de prolongar o vínculo.
‘Estou muito feliz em renovar com a Chapecoense por mais uma temporada, muito feliz com a permanência nesse grande clube. Além disso, também estou ciente da responsabilidade que isso representa e que continuarei tendo. Estou muito feliz e honrado por vestir essa camisa, por representar essa instituição e essa torcida. Espero continuar ajudando a Chape e desejo que ela possa crescer mais e mais a cada ano. Sou muito grato pelo carinho e respeito de todos’, afirmou.
Com Anselmo Ramon em alta, a Chapecoense figura na liderança da Série B, com 47 pontos conquistados, sete a mais que o vice-líder América-MG.

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