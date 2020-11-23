Artilheiro, Anselmo Ramon prolonga o seu contrato com a Chapecoense

A semana começou com notícia positiva para o torcedor da Chapecoense. Trata-se do atacante Anselmo Ramon, que acertou a sua renovação de contrato até dezembro de 2021.Em boa fase com a camisa do Verdão do Oeste, o atacante balançou a rede em nove oportunidades, desempenho que pesou a favor na hora de prolongar o vínculo.

‘Estou muito feliz em renovar com a Chapecoense por mais uma temporada, muito feliz com a permanência nesse grande clube. Além disso, também estou ciente da responsabilidade que isso representa e que continuarei tendo. Estou muito feliz e honrado por vestir essa camisa, por representar essa instituição e essa torcida. Espero continuar ajudando a Chape e desejo que ela possa crescer mais e mais a cada ano. Sou muito grato pelo carinho e respeito de todos’, afirmou.