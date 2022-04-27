Artilheiro! Alemão marca pelo terceiro jogo seguido

Nos últimos três jogos, ele balançou a rede e foi fundamental nos triunfos em cima do Fortaleza, Fluminense e Independiente Medellín.

‘Foi um jogo difícil. Respeitamos a equipe do Medellín, que até então era líder. Viemos em busca dos três pontos aqui, porque agora temos a decisão com eles em casa. Graças a Deus, conseguimos a vitória. Jogo muito duro, pegado, a gente estava preparado. A história do Inter é de um time muito raçudo, fizemos isso e saímos com a vitória’, declarou.