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futebol

Artilheiro! Alemão marca pelo terceiro jogo seguido

Atacante foi fundamental nos triunfos contra o Fortaleza, Fluminense e Independiente Medellín...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 10:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 10:12
Contratado para a disputa do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, o atacante Alemão é uma das principais novidades do Internacional.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
Nos últimos três jogos, ele balançou a rede e foi fundamental nos triunfos em cima do Fortaleza, Fluminense e Independiente Medellín.
Na noite da última terça-feira, após mais um gol marcado, o jogador não escondeu a sua satisfação.
‘Foi um jogo difícil. Respeitamos a equipe do Medellín, que até então era líder. Viemos em busca dos três pontos aqui, porque agora temos a decisão com eles em casa. Graças a Deus, conseguimos a vitória. Jogo muito duro, pegado, a gente estava preparado. A história do Inter é de um time muito raçudo, fizemos isso e saímos com a vitória’, declarou.
Crédito: Foto:Divulgação/Conmebol

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