Artilharia x melhor aproveitamento sem: Fluminense tem volta de Fred após sucesso de John Kennedy

Crédito: Gerações de atacantes no Fluminense tem Fred e John Kennedy (Montagem Lance! Fotos: Lucas Merçon/FFC

Depois de mais de 20 dias sem entrar em campo, o atacante Fred deve ser novidade no time do Fluminense para o confronto com o Ceará, neste domingo, às 16h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador vinha se recuperando de uma fissura no dedinho do pé esquerdo e jogou pela última vez no empate por 0 a 0 com o Atlético-GO, no Maracanã. O mais decisivo do elenco, com centroavante em campo, o Tricolor tem 49,1% de aproveitamento. O camisa 9, vale lembrar, é o artilheiro do time na temporada, com 18 gols, e ainda deu cinco assistências. Ele não marca desde a vitória contra o Red Bull Bragantino, em 26 de setembro (jogou apenas mais duas vezes depois disso). Absolvido do julgamento no STJD, Fred fica livre para atuar. O Flu chegará neste domingo aos 60 jogos na temporada e tem 51,4% de aproveitamento até aqui.

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​Fred retorna no momento em que John Kennedy ganhou força no elenco tricolor. O jovem, vale lembrar, está suspenso na partida deste domingo, mas foi bem nas oportunidades recebidas. Ele passou, inclusive, na frente de Abel Hernández na disputa por vaga no ataque. Raúl Bobadilla ficou fora nas últimas rodadas pois foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. O jogador de 19 anos fez dois gols na vitória sobre o Flamengo, mostrou disposição e qualidade ao longo das cinco partidas seguidas que entrou em campo.Por lesões e até suspensão, Fred não conseguiu participar de todas as partidas do Fluminense na temporada. Em algumas oportunidades ele também foi poupado, algo que já era esperado. Sem ele, o Tricolor chegou a 57,1% de aproveitamento em 21 jogos e 29 gols marcados. Nas 38 vezes que esteve em campo, porém, foi titular, tendo média de cerca de 73 minutos em campo por jogo.

De acordo com o "Footstats", o atacante é o líder em finalizações certas do Flu no Brasileirão, com 12 no alvo em 16 jogos e 12 erradas. Lucca e Luiz Henrique tem o mesmo número de chutes corretos. Além disso, Fred é o quinto jogador que mais recebe faltas, com 24, e o segundo que mais faz, com 28.