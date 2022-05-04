Artilharia na Copa do Brasil e treino contra a Seleção: conheça Roger, joia do Bahia

Ao aplicar uma goleada por 7 a 0 sobre o Andirá na estreia da Copa do Brasil Sub-17, o Bahia não somente demonstrou a força do seu elenco juvenil como também a estrela de uma jovem promessa que deve ganhar mais minutos: o meia-atacante Roger Gabriel, de apenas 15 anos, que anotou dois tentos na partida.>Agora vai? Veja as tentativas de criação de liga no futebol brasileiro- Sinto-me muito feliz por estar jogando nessa categoria, mais feliz ainda por estar ajudando minha equipe e retribuindo a confiança que eles têm em mim. Temos uma equipe que vai muito longe, por ser competitiva e forte. Temos potencial para sermos campeões de qualquer competição que disputarmos. Não se assustem se vencermos essa Copa - prometeu o jovem atleta.

De fato, o nome de Roger é tratado com muito carinho na Cidade Tricolor nos últimos meses. Baiano de nascimento, ele vai completar quatro anos no clube em julho. Em março, a Seleção Brasileira Sub-20 disputou amistoso contra o time sub-20 do Tricolor de Aço e, entre os atletas alçados pelo Esquadrão para a partida, lá estava Roger, com cinco anos abaixo da categoria limite. Ele entrou no final do segundo tempo e conseguiu fazer boas jogadas.

- Aquele momento é algo que estará marcado sempre na minha vida, e eu espero ter mais oportunidades como essa no futuro. É uma sensação única ganhar essa moral - descreveu.

Classificado na Copa do Brasil Sub-17, o Bahia vai enfrentar o Londrina pelas oitavas de final da competição. O primeiro jogo ocorre às 15h (de Brasília) dessa quarta-feira (4) no CT Praia do Forte.