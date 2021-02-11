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futebol

Arthur sofre lesão e não joga contra o Napoli pelo Campeonato Italiano

Meio-campista brasileiro sentiu dores na perna direita e exame aponto problema com o atleta. Presença de Arthur na Champions League contra o Porto é incerta...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 12:11

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:11

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após ter sido ausência no duelo contra a Inter de Milão pela semifinal da Copa da Itália, Arthur não irá entrar em campo contra o Napoli neste sábado pelo Campeonato Italiano. O brasileiro acusou dores na perna direita, o meio-campista passou por exames e uma lesão foi identificada. O clube afirmou que o atleta está sendo monitorado dia após dia.A Velha Senhora não informou quanto tempo o brasileiro deve ficar fora dos gramados e sua presença para o duelo da Champions League diante do Porto na próxima quarta-feira é incerta. O técnico Andrea Pirlo lamenta a contusão em um período com uma dura sequência de jogos importantes para o elenco.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Arthur foi contratado pela Juventus nesta temporada vindo do Barcelona, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto na equipe. Em 13 partidas realizadas no Campeonato Italiano, o brasileiro marcou apenas um gol, mas não conseguiu contribuir com nenhuma assistência na competição.

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