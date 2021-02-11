Arthur sofre lesão e não joga contra o Napoli pelo Campeonato Italiano

Após ter sido ausência no duelo contra a Inter de Milão pela semifinal da Copa da Itália, Arthur não irá entrar em campo contra o Napoli neste sábado pelo Campeonato Italiano. O brasileiro acusou dores na perna direita, o meio-campista passou por exames e uma lesão foi identificada. O clube afirmou que o atleta está sendo monitorado dia após dia.A Velha Senhora não informou quanto tempo o brasileiro deve ficar fora dos gramados e sua presença para o duelo da Champions League diante do Porto na próxima quarta-feira é incerta. O técnico Andrea Pirlo lamenta a contusão em um período com uma dura sequência de jogos importantes para o elenco.
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Arthur foi contratado pela Juventus nesta temporada vindo do Barcelona, mas não conseguiu se firmar como titular absoluto na equipe. Em 13 partidas realizadas no Campeonato Italiano, o brasileiro marcou apenas um gol, mas não conseguiu contribuir com nenhuma assistência na competição.