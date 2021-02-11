Arthur sofre lesão e não joga contra o Napoli pelo Campeonato Italiano

Após ter sido ausência no duelo contra a Inter de Milão pela semifinal da Copa da Itália, Arthur não irá entrar em campo contra o Napoli neste sábado pelo Campeonato Italiano. O brasileiro acusou dores na perna direita, o meio-campista passou por exames e uma lesão foi identificada. O clube afirmou que o atleta está sendo monitorado dia após dia.A Velha Senhora não informou quanto tempo o brasileiro deve ficar fora dos gramados e sua presença para o duelo da Champions League diante do Porto na próxima quarta-feira é incerta. O técnico Andrea Pirlo lamenta a contusão em um período com uma dura sequência de jogos importantes para o elenco.