Arthur sofre lesão e não deve enfrentar o Porto pelas oitavas da Champions League

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O meia brasileiro Arthur lesionou-se, sendo diagnosticado com uma calcificação pós-traumática na membrana interóssea. Dessa forma, o jogador da Juventus não atuará contra o Napoli neste sábado, e também não deve atuar contra o Porto, nesta quarta-feira.

Veja a tabela do ItalianoSegundo a Gazzetta dello Sport, Arthur não irá se recuperar a tempo do confronto de ida das oitavas de final, marcado para esta quarta-feira, às 20h (de Brasília). Ainda assim, Bonucci e Dybala, que desfalcam a Juventus contra o Napoli, voltam para a Champions League.

Contratado junto ao Barcelona no início da atual temporada em uma troca com Pjanic, Arthur soma 22 jogos e apenas um único gol pela Juventus.