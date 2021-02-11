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Arthur sofre lesão e não deve enfrentar o Porto pelas oitavas da Champions League

Brasileiro da Juventus sofreu lesão e não enfrenta o Napoli neste final de semana, e deve desfalcar a equipe italiana contra o Porto...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 18:09

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:09

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O meia brasileiro Arthur lesionou-se, sendo diagnosticado com uma calcificação pós-traumática na membrana interóssea. Dessa forma, o jogador da Juventus não atuará contra o Napoli neste sábado, e também não deve atuar contra o Porto, nesta quarta-feira.
Veja a tabela do ItalianoSegundo a Gazzetta dello Sport, Arthur não irá se recuperar a tempo do confronto de ida das oitavas de final, marcado para esta quarta-feira, às 20h (de Brasília). Ainda assim, Bonucci e Dybala, que desfalcam a Juventus contra o Napoli, voltam para a Champions League.
Contratado junto ao Barcelona no início da atual temporada em uma troca com Pjanic, Arthur soma 22 jogos e apenas um único gol pela Juventus.
Os confrontos entre Porto e Juventus estão marcados para os dias 17 de fevereiro e 9 de março, sendo os dois jogos às 17h (de Brasília). A partida de ida será no Estádio do Dragão, em Portugal, enquanto a decisão fica para o Allianz Stadium, na Itália.

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