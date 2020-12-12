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Arthur se surpreende com comprometimento de CR7: 'Chegamos às 2h da manhã e ele vai treinar'

Brasileiro não poupou elogios ao português e destacou a mentalidade do craque...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 09:27

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 09:27

Crédito: AFP
Em sua primeira temporada na Juventus, o meia Arthur já se rendeu ao profissionalismo de Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao jornal "Marca", o brasileiro destacou que ficou surpreso ao ver o foco do português.
- As pessoas contavam sobre o que ele fazia, mas quando se vê pessoalmente, é ainda mais impressionante. Há dias em que chegamos às 2 da manhã porque jogamos tarde e ele vai treinar. Eu brinco e falo que ele está doente. Mentalmente é muito forte - disse.Arthur também destacou que Cristiano Ronaldo tem ajudado muito em sua adaptação ao futebol italiano. Desde questões em relação ao idioma até refeições.
- O Cristiano é um tipo espetacular. Desde que cheguei me ajudou muito porque falamos a mesma língua. Está sempre próximo e ajuda em coisas que não entendo. Ajuda com a comida, sempre fala o que tenho de comer. Que não devia comer isto, que aquilo me faria bem. Ele se preocupa com os outros, tenta sempre ajudar. Tive muita sorte com o Cristiano e com toda a equipe - completou.

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