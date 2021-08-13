Arthur, meia do Fluminense, é convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para duelos contra o Paraguai

Crédito: Divulgação/Fluminense

Nesta sexta, a CBF divulgou a convocação da Seleção Brasileira sub-17 para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai, em Assunção. Arthur, meia do Fluminense, foi convocado para integrar a equipe nas partidas. A apresentação para os treinos acontece no dia 25 de agosto, na Granja Comary.No Fluminense desde 2019, quando ingressou no sub-15, o Moleque de Xerém tem nove gols marcados com a camisa tricolor. Na temporada, atuou em oito jogos, durante 614 minutos.

Considerado um dos destaques da categoria, o jogador irá desfalcar a equipe no Carioca sub-17 nos jogos contra o Nova Iguaçu e a Portuguesa-RJ. No estadual profissional deste ano, Arthur se tornou o atleta mais jovem a ser escalado no elenco principal em toda a história do clube.