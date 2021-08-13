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Arthur, meia do Fluminense, é convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para duelos contra o Paraguai

Apresentação será no dia 25 de agosto; Amistosos acontecem nos dias 2 e 5 de setembro, nos estádios do Club Nacional e Olímpia...
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Publicado em 

13 ago 2021 às 17:35

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:35

Crédito: Divulgação/Fluminense
Nesta sexta, a CBF divulgou a convocação da Seleção Brasileira sub-17 para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai, em Assunção. Arthur, meia do Fluminense, foi convocado para integrar a equipe nas partidas. A apresentação para os treinos acontece no dia 25 de agosto, na Granja Comary.No Fluminense desde 2019, quando ingressou no sub-15, o Moleque de Xerém tem nove gols marcados com a camisa tricolor. Na temporada, atuou em oito jogos, durante 614 minutos.
Considerado um dos destaques da categoria, o jogador irá desfalcar a equipe no Carioca sub-17 nos jogos contra o Nova Iguaçu e a Portuguesa-RJ. No estadual profissional deste ano, Arthur se tornou o atleta mais jovem a ser escalado no elenco principal em toda a história do clube.
> Confira o chaveamento da Libertadores até a finalOs duelos estão marcados para 2 de setembro, às 10h, no Estádio Arsenio Erico, casa do Club Nacional; e 5 de setembro, às 10h, no Estádio Manuel Ferreira, do Club Olímpia.

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