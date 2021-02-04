Arthur Gomes valoriza empate no Sul e vê cinco decisões no Brasileirão

O empate diante do Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro foi considerado um bom resultado pelos jogadores do Santos. Por todas as circunstâncias, um 3 a 3 fora de casa, com desfalques, depois de derrota na final da Libertadores e jogando a parte final com um a menos, Arthur Gomes viu saber de vitória no resultado.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- O resultado foi muito importante, especialmente pela forma que foi o jogo. A gente saiu na frente, mas entramos um pouco desligados no segundo tempo e tomamos a virada. Buscamos o empate mesmo com um a menos, então temos que enaltecer o grupo. Viemos de uma derrota dolorida, na final da Libertadores, e todo mundo ainda está sentindo um pouco, mas foi um empate importante fora de casa e com gosto de vitória pela luta que tivemos e circunstâncias do jogo - afirmou.Arthur fez um dos gols do Peixe no confronto contra o Grêmio e teve uma boa atuação. Com as dúvidas sobre as participações de Soteldo e Marinho, ele pode ganhar uma sequência na equipe.- Futebol é confiança. A partir do momento que você consegue ganhar jogos e conquistar os pontos que precisa, você fica mais cascudo para administrar as partidas. Os cinco jogos que faltam do Campeonato Brasileiros serão decisivos e o nosso pensamento é colocar o Santos novamente na Libertadores e buscarmos os objetivos que o clube merece - concluiu.