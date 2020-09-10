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Arthur Gomes não vê sabor especial em vitória do Santos contra ex-treinador: 'Jogo como qualquer outro'

Atacante vê sequência de vitórias importante para o elenco chegar confiante para clássico contra o São Paulo, no próximo sábado (12), às 19h, na Vila Belmiro...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 00:33

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 00:33
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Autor do primeiro gol do Santos na vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, Arthur Gomes garantiu que não houve gosto especial em vencer o ex-treinador santista, Jorge Sampaoli.
Sem oportunidades com o argentino, o atacante foi emprestado a Chapecoense no início de 2019, retornando ao Peixe nesta temporada.
- Era um jogo como qualquer outro. A gente sabia da qualidade da equipe deles. Sampaoli é um grande técnico. Fomos com o objetivo de ganhar - disse Arthur à Santos TV.
Atacante de ofício, Arthur tem sido utilizado por Cuca como meio-campista. Já havia sido assim na vitória por 1 a 0 contra o Ceará, no último sábado (05), no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela oitava rodada do Brasileirão.
Com duas vitórias consecutivas, o camisa 23 afirma que a sequência é importante para o elenco encarar o clássico contra o São Paulo, no sábado (12), pela décima rodada da competição nacional, novamente na Vila.
- Com certeza, vitória dá confiança pra equipe. Todos correndo, dando a vida. É importante pra seguir e ir atrás dos nossos objetivos no Brasileiro - afirmou o jogador.
Com o gol marcado contra o Atlético-MG, Arthur chegou ao seu terceiro na temporada, o primeiro na "Era Cuca", e assumiu a vice-artilharia do Peixe no ano.

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