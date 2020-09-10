Arthur Gomes não vê sabor especial em vitória do Santos contra ex-treinador: 'Jogo como qualquer outro'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Autor do primeiro gol do Santos na vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, Arthur Gomes garantiu que não houve gosto especial em vencer o ex-treinador santista, Jorge Sampaoli.

Sem oportunidades com o argentino, o atacante foi emprestado a Chapecoense no início de 2019, retornando ao Peixe nesta temporada.

- Era um jogo como qualquer outro. A gente sabia da qualidade da equipe deles. Sampaoli é um grande técnico. Fomos com o objetivo de ganhar - disse Arthur à Santos TV.

Atacante de ofício, Arthur tem sido utilizado por Cuca como meio-campista. Já havia sido assim na vitória por 1 a 0 contra o Ceará, no último sábado (05), no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela oitava rodada do Brasileirão.

Com duas vitórias consecutivas, o camisa 23 afirma que a sequência é importante para o elenco encarar o clássico contra o São Paulo, no sábado (12), pela décima rodada da competição nacional, novamente na Vila.

- Com certeza, vitória dá confiança pra equipe. Todos correndo, dando a vida. É importante pra seguir e ir atrás dos nossos objetivos no Brasileiro - afirmou o jogador.