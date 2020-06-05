Arthur Gomes, do Santos, fala sobre trabalho com coach durante a quarentena: 'Fico maluco em casa'

Para que a pandemia do novo coronavírus não atrapalhe a sua sequência no Santos nesta temporada, o atacante Arthur Gomes tem buscado manter a saúde mental em dia. Para isso, tem realizado até mesmo sessões de coach.

– Tenho um trabalho com coach, que tá sendo bastante importante para tirar a ansiedade e eu ficar mais tranquilo. Expectativa é grande para voltar a jogar, muito ansioso, mas a gente vai se cuidando também mentalmente – disse com exclusividade ao LANCE!.

Revelado pelas categorias de base do Santos em 2016, no ano passado o atleta foi emprestado à Chapecoense. Neste ano, retornou ao Peixe e é um dos três artilheiros da equipe, ao lado de Eduardo Sasha e Raniel, com dois gols. Entre os três, é o que precisou de menos tempo para balançar as redes.E MAIS:Especulado no Santos, Robinho revela brincadeira com Zé Roberto: 'Vou jogar mais tempo que você'Robinho revela sonho de conquistar Libertadores pelo Santos: 'Vou dar a vida'Relembre os adversários do Santos na Libertadores de 2011 e descubra como eles estão hojeDorival, Marcelo e Muricy #3: técnicos vencedores pelo Santos avaliam trabalho de JesualdoE se... Camanducaia opina sobre como seria o destino dele e do Santos caso gol em 95 fosse validado E MAIS: