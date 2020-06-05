Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arthur Gomes, do Santos, fala sobre trabalho com coach durante a quarentena: 'Fico maluco em casa'
futebol

Arthur Gomes, do Santos, fala sobre trabalho com coach durante a quarentena: 'Fico maluco em casa'

Ao L!, atacante do Peixe ressaltou a importância no método durante a paralisação do futebol: 'Fico maluco em casa''Tira a ansiedade'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 09:00

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 09:00

Crédito: Divulgação/Santos FC
Para que a pandemia do novo coronavírus não atrapalhe a sua sequência no Santos nesta temporada, o atacante Arthur Gomes tem buscado manter a saúde mental em dia. Para isso, tem realizado até mesmo sessões de coach.
– Tenho um trabalho com coach, que tá sendo bastante importante para tirar a ansiedade e eu ficar mais tranquilo. Expectativa é grande para voltar a jogar, muito ansioso, mas a gente vai se cuidando também mentalmente – disse com exclusividade ao LANCE!.
Para o jogador, uma das grandes dificuldades é controlar a inquietação com o isolamento social.
– Fico maluco em casa, batendo a bola nos móveis tudo, quase quebrando a casa – afirmou à reportagem.
Revelado pelas categorias de base do Santos em 2016, no ano passado o atleta foi emprestado à Chapecoense. Neste ano, retornou ao Peixe e é um dos três artilheiros da equipe, ao lado de Eduardo Sasha e Raniel, com dois gols. Entre os três, é o que precisou de menos tempo para balançar as redes.E MAIS:Especulado no Santos, Robinho revela brincadeira com Zé Roberto: 'Vou jogar mais tempo que você'Robinho revela sonho de conquistar Libertadores pelo Santos: 'Vou dar a vida'Relembre os adversários do Santos na Libertadores de 2011 e descubra como eles estão hojeDorival, Marcelo e Muricy #3: técnicos vencedores pelo Santos avaliam trabalho de JesualdoE se... Camanducaia opina sobre como seria o destino dele e do Santos caso gol em 95 fosse validado E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados