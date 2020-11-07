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futebol

Arthur Gomes completa quatro anos da sua primeira partida pelo Santos

Possível titular contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (08), pelo Campeonato Brasileiro, comemora marca: 'Orgulho pra mim e para minha família'...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 09:42

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 09:42

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena
Um dos cotados para substituir o atacante Marinho, suspenso para o duelo diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (08), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o atacante Arthur Gomes completou quatro anos da sua estreia pelo Santos na última sexta-feira (06).
A prata da casa entrou em campo no lugar de Jean Mota aos 37 minutos do segundo tempo na vitória santista por 2 a 1 contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 34a rodada do Campeonato Brasileiro de 2016.
- Vestir essa camisa é um sonho realizado. Completar essa marca é um orgulho para mim e para minha família, que sempre esteve comigo me apoiando nos momentos bons e ruins. Agradeço a todos que me ajudaram nessa caminhada para chegar onde cheguei. Espero comemorar muito mais jogos com o Santos e conquistar muita coisa por aqui – disse Arthur Gomes via assessoria.Antes de entrar em campo pela primeira vez como profissional, Arthur havia sido relacionado para outras quatro partidas, mas ficado apenas no banco, e após a sua estreia atuou mais sete minutos na 37a rodada da mesma edição do Brasileirão, na derrota alvinegra por 2 a 0 para o Flamengo, no estádio do Maracanã.
Na temporada seguinte, em 2017, o camisa 23 passou a ter mais oportunidades pelo Santos, fazendo a sua estreia como titular no dia 06 de julho, pela quinta rodada do Brasileirão, mas tendo antes feito o seu primeiro gol, logo na estreia santista no ano, quando o Peixe goleou o Linenese por 6 a 2, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Arthur saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e quatro minutos depois anotou o quarto gol santista.

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