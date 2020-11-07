Arthur Gomes completa quatro anos da sua primeira partida pelo Santos

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena

Um dos cotados para substituir o atacante Marinho, suspenso para o duelo diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (08), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o atacante Arthur Gomes completou quatro anos da sua estreia pelo Santos na última sexta-feira (06).

A prata da casa entrou em campo no lugar de Jean Mota aos 37 minutos do segundo tempo na vitória santista por 2 a 1 contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 34a rodada do Campeonato Brasileiro de 2016.

- Vestir essa camisa é um sonho realizado. Completar essa marca é um orgulho para mim e para minha família, que sempre esteve comigo me apoiando nos momentos bons e ruins. Agradeço a todos que me ajudaram nessa caminhada para chegar onde cheguei. Espero comemorar muito mais jogos com o Santos e conquistar muita coisa por aqui – disse Arthur Gomes via assessoria.Antes de entrar em campo pela primeira vez como profissional, Arthur havia sido relacionado para outras quatro partidas, mas ficado apenas no banco, e após a sua estreia atuou mais sete minutos na 37a rodada da mesma edição do Brasileirão, na derrota alvinegra por 2 a 0 para o Flamengo, no estádio do Maracanã.