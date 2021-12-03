Arthur Elias pode conquistar seu décimo título com o time feminino do Corinthians

Em 2021, o Timão já venceu o Brasileiro e a Libertadores, e pode ficar com a tríplice coroa se for campeão paulista contra o São Paulo...
LanceNet

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 09:00

O técnico Arthur Elias, de 40 anos, comandará o time feminino do Corinthians em sua quarta final consecutiva no Paulistão e vai em busca do tricampeonato contra o São Paulo. O primeiro duelo será no sábado (4), às 16h, no Morumbi.O treinador iniciou sua carreira no futebol feminino em 2006, e já conquistou nove taças à frente do Timão. Ele tem a chance de fechar 2021 com chave de ouro se conquistar a tríplice coroa. O Timão conquistou o Brasileiro contra o Palmeiras e a Libertadores diante do Santa Fé.- É um orgulho para nós poder estar na terceira final consecutiva. Na verdade, quarta final, e a possibilidade de um terceiro título consecutivo. A gente vem fazendo história nos campeonatos que estamos disputando, mas sem dúvida é uma final muito dura, contra um adversário que venceu todos os jogos, exceto contra nós - avaliou o treinador.
Trajetória
Em 2013, conquistou sua primeira taça, a do Campeonato Brasileiro, com o Centro Olímpico, equipe da Zona Sul de São Paulo. Três anos depois, assumiu o Audax/Corinthians e ficou com o título da Copa do Brasil, o que garantiu uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Em 2017, bateu o Colo-Colo nos pênaltis e venceu o torneio continental.
Arthur Elias seguiu fazendo história mesmo após a parceria Audax/Corinthians. Comandando o Alvinegro, venceu o Brasileiro em 2018, e o Paulista e mais uma Libertadores em 2019. Em 2020, mais dois canecos: Paulista e Brasileiro.
Crédito: OtécnicodoCorinthiansfeminino,ArthurElias(Foto:Divulgação/Ag.Corinthians

