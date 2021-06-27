Arthur é alvo do PSG, que pode envolver outro atleta no negócio

Mesmo com a contratação de Wijnaldum, oficializada nas últimas semanas, o Paris Saint-Germain quer reforçar ainda mais o meio-campo para a próxima temporada. De acordo com o jornal italiano 'Corriere dello Sport', o clube francês monitora a situação do brasileiro Arthur, da Juventus.Sem espaço na Velha Senhora, o meia, que também não teve grande passagem pelo Barcelona, pode retomar o bom futebol na França. Arthur é desejo direto do diretor de futebol do PSG, o brasileiro Leonardo. E de acordo com o veículo, os parisienses podem incluir um atleta no negócio.