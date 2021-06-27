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futebol

Arthur é alvo do PSG, que pode envolver outro atleta no negócio

Após passagem apagada pelo Barcelona, meia não teve grandes oportunidades na Juventus...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 14:16
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Mesmo com a contratação de Wijnaldum, oficializada nas últimas semanas, o Paris Saint-Germain quer reforçar ainda mais o meio-campo para a próxima temporada. De acordo com o jornal italiano 'Corriere dello Sport', o clube francês monitora a situação do brasileiro Arthur, da Juventus.Sem espaço na Velha Senhora, o meia, que também não teve grande passagem pelo Barcelona, pode retomar o bom futebol na França. Arthur é desejo direto do diretor de futebol do PSG, o brasileiro Leonardo. E de acordo com o veículo, os parisienses podem incluir um atleta no negócio.
O lateral Mitchel Bakker, de 21 anos, pode ser a moeda de troca da negociação pelo brasileiro, além de uma compensação financeira. Na última temporada, o holandês fez 40 partidas pela equipe, mas os números devem diminuir por conta da volta de Bernat, que está recuperado de lesão. Diallo e Kurzawa também são opções para a posição.

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