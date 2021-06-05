Arthur, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O meia Arthur, de 16 anos, foi convocado na última sexta-feira para defender a Seleção Brasileira Sub-17. Ele integrará o grupo do técnico Paulo Victor Gomes de olho no Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.

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Arthur vai integrar o grupo que vai participar do primeiro período de preparação da Seleção no ano. O jovem se apresenta no dia 17 de junho e segue com a programação de treinamentos até o dia 27 de junho. O local onde será realizada a etapa será definido nos próximos dias pela CBF.

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