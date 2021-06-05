Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arthur, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

Meia de 16 anos vai participar de um período de preparação da equipe para o Sul-Americano da categoria...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2021 às 13:47

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 13:47

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O meia Arthur, de 16 anos, foi convocado na última sexta-feira para defender a Seleção Brasileira Sub-17. Ele integrará o grupo do técnico Paulo Victor Gomes de olho no Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.
> Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Fluminense
Arthur vai integrar o grupo que vai participar do primeiro período de preparação da Seleção no ano. O jovem se apresenta no dia 17 de junho e segue com a programação de treinamentos até o dia 27 de junho. O local onde será realizada a etapa será definido nos próximos dias pela CBF.
Veja a tabela do Brasileirão
O meia já está na história do Fluminense por ser o jogador mais jovem a vestir a camisa tricolor na era profissional, desde 1933. Ele fez a estreia no segundo tempo da partida contra o Resende, no dia 4 de março, no Maracanã, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. O contrato de Arthur com o clube é válido por cinco anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados