Arthur, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

O meia Arthur, de 16 anos, foi convocado na última sexta-feira para defender a Seleção Brasileira Sub-17. Ele integrará o grupo do técnico Paulo Victor Gomes de olho no Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.
> Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Fluminense
Arthur vai integrar o grupo que vai participar do primeiro período de preparação da Seleção no ano. O jovem se apresenta no dia 17 de junho e segue com a programação de treinamentos até o dia 27 de junho. O local onde será realizada a etapa será definido nos próximos dias pela CBF.
Veja a tabela do Brasileirão
O meia já está na história do Fluminense por ser o jogador mais jovem a vestir a camisa tricolor na era profissional, desde 1933. Ele fez a estreia no segundo tempo da partida contra o Resende, no dia 4 de março, no Maracanã, pela 1ª rodada da Taça Guanabara. O contrato de Arthur com o clube é válido por cinco anos.