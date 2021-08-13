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Arthur comemora 13ª convocação para Seleção Brasileira em categorias de base: 'Uma honra representar o meu país'

Arthur já representou o Brasil nas Seleções Sub-15, Sub-16 e Sub-17; jogador atuou em 10 jogos vestindo a camisa verde e amarela...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 20:44
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
Nesta sexta-feira, a CBF convocou o meia Arthur, do Fluminense, para a Seleção Brasileira Sub-17. O Moleque de Xerém usou as redes sociais para comemorar mais uma convocação, a 13ª de sua carreira. O jovem mencionou o orgulho de representar o seu país e vibrou com a notícia. Desta vez, ele irá participar de dois amistosos contra o Paraguai. - Só agradecer a Deus por mais uma convocação. Sempre uma honra representar o meu país - escreveu. Nascido em Nova Friburgo, Arthur chegou cedo no Tricolor. No clube desde o sub-11, o meia é considerado a principal joia de sua geração em Xerém. Atualmente com 16 anos, Arthur é capitão do sub-17 e teve seu primeiro contrato profissional com o Fluminense assinado em março. Com mais de 100 gols na base, foi o atleta mais jovem da história do clube a entrar em campo para um jogo do profissional, no Carioca de 2021.
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Convocado 13 vezes para a Seleção Brasileira desde 2019, representou o Brasil em temporadas de preparação, amistosos e torneios sul-americanos pelas categorias Sub-15, Sub-16 e Sub-17. Presente em 10 jogos, o jovem marcou 3 gols até agora. O próximo desafio é encarar o Paraguai fora de casa.
No dia 25 de agosto, Arthur se apresenta para treinar com a Seleção na Granja Comary. As partidas acontecem nos dias 2 de setembro às 10h, no Estádio Arsenio Erico, casa do Club Nacional; e 5 de setembro, às 10h, no Estádio Manuel Ferreira, do Club Olímpia.

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