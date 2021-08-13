Arthur comemora 13ª convocação para Seleção Brasileira em categorias de base: 'Uma honra representar o meu país'

Nesta sexta-feira, a CBF convocou o meia Arthur, do Fluminense, para a Seleção Brasileira Sub-17. O Moleque de Xerém usou as redes sociais para comemorar mais uma convocação, a 13ª de sua carreira. O jovem mencionou o orgulho de representar o seu país e vibrou com a notícia. Desta vez, ele irá participar de dois amistosos contra o Paraguai. - Só agradecer a Deus por mais uma convocação. Sempre uma honra representar o meu país - escreveu. Nascido em Nova Friburgo, Arthur chegou cedo no Tricolor. No clube desde o sub-11, o meia é considerado a principal joia de sua geração em Xerém. Atualmente com 16 anos, Arthur é capitão do sub-17 e teve seu primeiro contrato profissional com o Fluminense assinado em março. Com mais de 100 gols na base, foi o atleta mais jovem da história do clube a entrar em campo para um jogo do profissional, no Carioca de 2021.