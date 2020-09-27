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Arthur Caike leva pontos no braço e será reavalido para o duelo do Cruzeiro contra a Ponte Preta

O jogador se chocou contra a trave no jogo diante do Avaí e gerou preocupação para o departamento médico da Raposa...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 12:09
Crédito: Arthur Caike bateu chocou o corpo contra a trave e gerou preocupação no DM da Raposa que vai avaliar sua situação-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O atacante Arhtur Caike sofreu dois problemas no jogo contra o Avaí, derrota do Cruzeiro por 1 a 0, na última sexta-feira, no Mineirão, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogador precisou levar três pontos no braço e ainda teve um trauma no quadril depois de se chocar com a trave durante a partida. O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo do duelo contra os catarinenses. A Raposa pediu pênalti na jogada, não marcado pela arbitragem. A Série B não possui VAR e a possível falta não foi revisada. Arthur ficou com o braço sangrando, sentindo dores e teve de ser substituído por Thiago. Apesar dos contratempos, segundo a assessoria do Cruzeiro, Arthur Caíke não será desfalque para o jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta, quarta-feira, 30 de setembro, no Mineirão. O departamento médico do time mineiro ainda avaliará o atacante ao longo desta semana para confirmar sua liberação para jogar ou o veto.

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