Arthur Caike leva pontos no braço e será reavalido para o duelo do Cruzeiro contra a Ponte Preta

O atacante Arhtur Caike sofreu dois problemas no jogo contra o Avaí, derrota do Cruzeiro por 1 a 0, na última sexta-feira, no Mineirão, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogador precisou levar três pontos no braço e ainda teve um trauma no quadril depois de se chocar com a trave durante a partida. O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo do duelo contra os catarinenses. A Raposa pediu pênalti na jogada, não marcado pela arbitragem. A Série B não possui VAR e a possível falta não foi revisada. Arthur ficou com o braço sangrando, sentindo dores e teve de ser substituído por Thiago. Apesar dos contratempos, segundo a assessoria do Cruzeiro, Arthur Caíke não será desfalque para o jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta, quarta-feira, 30 de setembro, no Mineirão. O departamento médico do time mineiro ainda avaliará o atacante ao longo desta semana para confirmar sua liberação para jogar ou o veto.