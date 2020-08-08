Arthur Caike está a caminho de BH para acertar com o Cruzeiro

O Cruzeiro vai conseguir um reforço que parecia complicado por questões financeiras: a vinda do atacante Arthur Caike, de 28 anos, que pertence ao Al Shabab, dos Emirados Árabes. A Raposa terá o jogador por empréstimo até o fim da Série B. Arthur já é esperado em Belo Horizonte para realizar exames e fazer o acerto com o clube mineiro, que corre contra o tempo para regularizar a transação, pois a janela internacional de transferências será fechada na segunda-feira, 10 de agosto. Arthur Caíke era um nome pedido pelo técnico Enderson Moreira, com quem trabalho no Bahia em 2019. A chegada do atacante não encerra a busca cruzeirense por mais alguns atletas experientes para jogar a Série B 2020/2021. O atacante teve boas passagens pela Chapecoense, em 2017, sendo vendido para o Al Shabab em seguida. Arthur voltou ao Brasil em 2019, e agora está perto de ser jogador da Raposa.