Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/10/2026

A carta “2 de Espadas” mostra você diante de uma decisão que talvez esteja sendo adiada há algum tempo. No amor, evitar uma conversa importante poderá aumentar a distância, por isso procure encarar os sentimentos com mais clareza. Na carreira, analise as possibilidades antes de escolher um caminho, mas cuidado para que a prudência não se transforme em paralisia. A saúde pedirá atenção às tensões acumuladas. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões poderá ajudar, desde que a decisão final continue sendo sua.