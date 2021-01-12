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futebol

Arthur Caike deixa o Cruzeiro e acerta com o Kashima Antlers-JAP

Com o empréstimo chegando ao fim e sem condições de renovar, jogar e clube se acertaram para a liberação antes do fim da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 18:59

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 18:59

Crédito: Arthur Caike teve passagem discreta pelo Cruzeiro, com quatro gols em 25 jogos-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Antes mesmo do fim da Série B, o atacante Arthur Caíke, de 28 anos, deixará o Cruzeiro. Ele foi anunciado como reforço do Kashima Antlers, do Japão, na manhã desta terça-feira, 12 de janeiro. A Raposa confirmou a saída do jogador em comunicado enviado à imprensa. Caike já não estará em campo no jogo contra o Oeste, pela Série B, nesta quarta-feira, 13.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA O clube e o jogador entraram em acordo para uma saída amigável. O atacante fez 25 jogos, marcando quatro gols pelo time azul. Caíke chegou ao Cruzeiro emprestado pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita. O empréstimo estava no fim e a Raposa não teria condições de manter o jogador, antecipando sua saída do elenco estrelado. O meia Régis já havia deixando o clube no fim do ano, pois não teve o seu contrato renovado. Outro jogador que pode sair é o volante Jadsom Silva, que está com uma ação judicial contra o clube, cobrando salários atrasados e direitos trabalhistas.

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