Arthur Caike deixa o Cruzeiro e acerta com o Kashima Antlers-JAP

Antes mesmo do fim da Série B, o atacante Arthur Caíke, de 28 anos, deixará o Cruzeiro. Ele foi anunciado como reforço do Kashima Antlers, do Japão, na manhã desta terça-feira, 12 de janeiro. A Raposa confirmou a saída do jogador em comunicado enviado à imprensa. Caike já não estará em campo no jogo contra o Oeste, pela Série B, nesta quarta-feira, 13.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA O clube e o jogador entraram em acordo para uma saída amigável. O atacante fez 25 jogos, marcando quatro gols pelo time azul. Caíke chegou ao Cruzeiro emprestado pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita. O empréstimo estava no fim e a Raposa não teria condições de manter o jogador, antecipando sua saída do elenco estrelado. O meia Régis já havia deixando o clube no fim do ano, pois não teve o seu contrato renovado. Outro jogador que pode sair é o volante Jadsom Silva, que está com uma ação judicial contra o clube, cobrando salários atrasados e direitos trabalhistas.