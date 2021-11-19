Arthur Cabral, ex-Palmeiras, é alvo de interesse do Barcelona

Arthur Cabral, ex-atacante de Palmeiras e Ceará, está na mira do Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O centroavante é um dos destaques do Basel, líder do Campeonato Suíço, e visto como de baixo custo para o decorrer da temporada.As informações apontam que a operação é aprovada por Deco, que está trabalhando para a equipe blaugrana na captação de talentos do Brasil e de Portugal, segundo o presidente Joan Laporta. O ex-jogador estaria em contato com Paulo Pitombeira, empresário do atacante.

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Arthur Cabral possui contrato com o Basel até 2023, mas o Barcelona passa por um momento de crise econômica. O clube blaugrana propõe acertar a chegada do atleta na janela de transferências de janeiro com uma cláusula de compra obrigatória ao fim da temporada.

De acordo com o diário catalão, a operação deve girar em torno de oito milhões de euros (R$ 50 milhões). A contratação do brasileiro também deve passar pelo aval de Xavi, mas a diretoria não está preocupada com a questão salarial, uma vez que o atleta deve receber um dos ordenados mais baixos do elenco.