Arsenal x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Liverpool viaja para encarar o Arsenal nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), em jogo atrasado pela 27ª rodada da Premier League. Na atual temporada, as equipes se enfrentaram em três ocasiões em que os Reds conquistaram duas vitórias e um empate.FALA, ARTETA- Nós estamos jogando melhor e sabemos o que a gente quer. Temos o nível certo de confiança, crença e entendimento um com o outro e tudo ocorre melhor e mais rapidamente. Toda semana há um teste na Premier League e os desafios encontrados em cada jogo são diferentes, mas amanhã enfrentaremos um time que domina todos os aspectos do jogo e temos que estar no nosso melhor - disse o técnico do Arsenal.
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FALA, KLOPP- O plano é ser o mais perturbador (para o Manchester City) possível. Mas como eu disse, precisamos vencer jogos, mas o que eu digo aqui não ajuda. Nós temos muitas ambições e estamos determinados a fazer grandes coisas. Cada jogo da Premier League é difícil, mas alguns são especialmente complicados. Um desses será amanhã - disse o treinador do Liverpool.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Liverpool
Data e horário: 16/3/2022, às 17h15 (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cedric, White, Gabriel e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Martinelli; Lacazette
Desfalques: Takehiro Tomiyasu (machucado)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Mo Salah, Mané e Díaz
Desfalques: Kostas Tsimikas e James Milner (machucados)