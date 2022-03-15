Arsenal x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Liverpool viaja para encarar o Arsenal nesta quarta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), em jogo atrasado pela 27ª rodada da Premier League. Na atual temporada, as equipes se enfrentaram em três ocasiões em que os Reds conquistaram duas vitórias e um empate.FALA, ARTETA- Nós estamos jogando melhor e sabemos o que a gente quer. Temos o nível certo de confiança, crença e entendimento um com o outro e tudo ocorre melhor e mais rapidamente. Toda semana há um teste na Premier League e os desafios encontrados em cada jogo são diferentes, mas amanhã enfrentaremos um time que domina todos os aspectos do jogo e temos que estar no nosso melhor - disse o técnico do Arsenal.