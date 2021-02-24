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futebol

Arsenal x Benfica: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Clube inglês entra em campo com vantagem por ter marcado gol fora do seu mando de campo, mas portugueses estão vivos e Jesus busca classificação às oitavas de final...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 12:30
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
O Arsenal encara o Benfica em busca da classificação para as oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, às 14h55 (horário de Brasília). O duelo será disputado na Grécia, por conta das medidas de prevenção à Covid-19, após a partida de ida, que terminou em 1 a 1 na última semana, ter sido jogada na Itália.Análise do jogo
- O gol fora é sempre importante, mas neste contexto não é tão relevante. É como o segundo tempo de jogo e temos que tentar vencer o jogo. Amanhã é uma oportunidade de dar mais um passo à frente. É um rival difícil, é um time de Champions League que tem jogado esses torneios há algum tempo e com um treinador muito experiente - disse Arteta.
> Veja a tabela da Liga Europa
Reencontro
No confronto de ida, o Arsenal tentou propor mais o jogo, principalmente na primeira etapa, enquanto o Benfica jogou de maneira mais reativa e explorando as falhas dos Gunners e explorando os contra-ataques. No entanto, os ingleses chegam para este duelo com a vantagem de ter marcado um gol fora do seu mando de campo.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Benfica
Data e horário: 25/2/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Estádio Giorgios Karaiskakis, em Atenas (GRE)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel e Tierney; Xhaka e Ceballos; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.
Desfalques: Holding (machucados).
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Leite; Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo; Silva, Weigl, Pizzi e Everton; Núñez e Waldschmidt.
Desfalques: Jardel e André Almeida (machucados).

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