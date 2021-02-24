Arsenal x Benfica: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

O Arsenal encara o Benfica em busca da classificação para as oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, às 14h55 (horário de Brasília). O duelo será disputado na Grécia, por conta das medidas de prevenção à Covid-19, após a partida de ida, que terminou em 1 a 1 na última semana, ter sido jogada na Itália.Análise do jogo

- O gol fora é sempre importante, mas neste contexto não é tão relevante. É como o segundo tempo de jogo e temos que tentar vencer o jogo. Amanhã é uma oportunidade de dar mais um passo à frente. É um rival difícil, é um time de Champions League que tem jogado esses torneios há algum tempo e com um treinador muito experiente - disse Arteta.

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Reencontro

No confronto de ida, o Arsenal tentou propor mais o jogo, principalmente na primeira etapa, enquanto o Benfica jogou de maneira mais reativa e explorando as falhas dos Gunners e explorando os contra-ataques. No entanto, os ingleses chegam para este duelo com a vantagem de ter marcado um gol fora do seu mando de campo.

FICHA TÉCNICA:Arsenal x Benfica

Data e horário: 25/2/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Estádio Giorgios Karaiskakis, em Atenas (GRE)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel e Tierney; Xhaka e Ceballos; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.

Desfalques: Holding (machucados).

BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Leite; Gilberto, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo; Silva, Weigl, Pizzi e Everton; Núñez e Waldschmidt.