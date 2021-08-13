Arsenal volta a se aproximar de contratação de Odegaard

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Martin Odegaard está próximo de um retorno ao Arsenal, mas desta vez em definitivo. Segundo o "As", o Real Madrid e o clube inglês se aproximaram por um acordo pela transferência do meio-campista nas últimas horas por cerca de 50 milhões de euros (R$ 307 milhões).O jovem de 22 anos deu aval para a negociação após se sentir decepcionado durante a pré-temporada com a equipe merengue sob comando do técnico Carlo Ancelotti. O atleta quer ter minutos de jogo e entende que não será privilegiado no esquema do italiano.

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As informações apontam que Odegaard está triste por não conseguir triunfar no Real Madrid, o que sempre foi seu sonho. No entanto, o jogador sabe que terá vaga cativa nos Gunners, pois é o principal desejo do técnico Mikel Arteta nesta janela de transferências.