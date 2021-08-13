Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal volta a se aproximar de contratação de Odegaard

Meio-campista é o principal desejo do técnico Mikel Arteta nesta janela de transferências e não está nos planos do técnico Carlo Ancelotti para o Real Madrid...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 09:10

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 09:10

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Martin Odegaard está próximo de um retorno ao Arsenal, mas desta vez em definitivo. Segundo o "As", o Real Madrid e o clube inglês se aproximaram por um acordo pela transferência do meio-campista nas últimas horas por cerca de 50 milhões de euros (R$ 307 milhões).O jovem de 22 anos deu aval para a negociação após se sentir decepcionado durante a pré-temporada com a equipe merengue sob comando do técnico Carlo Ancelotti. O atleta quer ter minutos de jogo e entende que não será privilegiado no esquema do italiano.
> Veja a tabela da Premier League
As informações apontam que Odegaard está triste por não conseguir triunfar no Real Madrid, o que sempre foi seu sonho. No entanto, o jogador sabe que terá vaga cativa nos Gunners, pois é o principal desejo do técnico Mikel Arteta nesta janela de transferências.
Com a venda do jogador, o Real Madrid também irá fazer caixa e pode reinvestir o dinheiro, por exemplo, na busca por Mbappé. Neste sentido, todas as partes envolvidas na operação iriam se satisfazer e a conclusão parece próxima de um final feliz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados