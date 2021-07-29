Arsenal sonha com retorno de Odegaard nesta janela

O Arsenal volta a sonhar com o retorno de Martin Odegaard nesta janela de transferências, segundo a "Sky Sports". Apesar da esperança em contar com o norueguês, o clube inglês não formalizou nenhuma proposta ao Real Madrid por um empréstimo ou por uma compra definitiva.O meia voltou ao Real Madrid após passar os últimos seis meses da última temporada com a camisa dos Gunners. O atleta deve convencer o técnico Carlo Ancelotti de que merece um espaço no plantel merengue. Entretando, a janela fecha apenas no dia 31 de agosto e o Arsenal não tem pressa por um contato com a equipe espanhola pelo jogador.