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futebol

Arsenal sonha com retorno de Odegaard nesta janela

Mikel Arteta, técnico dos Gunners, trata o retorno do norueguês como principal reforço para a próxima temporada apesar de retorno do meia ao Real Madrid...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 08:46

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 08:46
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
O Arsenal volta a sonhar com o retorno de Martin Odegaard nesta janela de transferências, segundo a "Sky Sports". Apesar da esperança em contar com o norueguês, o clube inglês não formalizou nenhuma proposta ao Real Madrid por um empréstimo ou por uma compra definitiva.O meia voltou ao Real Madrid após passar os últimos seis meses da última temporada com a camisa dos Gunners. O atleta deve convencer o técnico Carlo Ancelotti de que merece um espaço no plantel merengue. Entretando, a janela fecha apenas no dia 31 de agosto e o Arsenal não tem pressa por um contato com a equipe espanhola pelo jogador.
> Veja a tabela da Premier League
Por conta da dificuldade da operação, o Arsenal não está parado no mercado e visa outras alternativas para assumir a função de um camisa 10. O time de Mikel Arteta pensa na chegada de James Maddison, do Leicester, mas o alto preço é um entrave.
Até o momento, os Gunners anunciaram as contratações de Nuno Tavares, lateral esquerdo, e Lokonga, meia. O zagueiro Ben White também está próximo de chegar após acordo com o Brighton. Mas o principal sonho segue sendo Martin Odegaard.

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