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futebol

Arsenal entra na disputa com a Juventus por Morata

Atacante está emprestado pelo Atlético de Madrid a Juventus, que busca reduzir o valor da opção de compra imposta pelos Colchoneros
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LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 12:26

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 12:26

Morata está disputado no mercado! A Juventus ganhou concorrência pela contratação do atacante espanhol. Segundo o jornal 'Corriere dello Sport’. o Arsenal também tem o interesse na contratação do jogador, que está emprestado pelo Atlético de Madrid ao clube italiano.> Barcelona busca contratação de zagueiro convocado por Tite
A Juventus deseja seguir com Morata no elenco para a próxima temporada. O empréstimo do atacante se encerra ao fim da temporada e o clube busca reduzir o valor da opção de compra imposta pelo Atlético de Madrid no contrato, que é de 35 milhões de euros.
O contrato com o Atlético de Madrid vai até 2023 e, por isso, a Juventus também espera conseguir abaixar o valor para ter Morata em definitivo. Em 41 jogos nesta temporada, o atacante marcou 11 gols e sete assistências.
Crédito: ArsenaleJuventusqueremMorata,quepertenceaoAtléticodeMadrid(Foto:Divulgação/Juventus

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