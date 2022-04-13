Arsenal entra na disputa com a Juventus por Morata

Morata está disputado no mercado! A Juventus ganhou concorrência pela contratação do atacante espanhol. Segundo o jornal 'Corriere dello Sport’. o Arsenal também tem o interesse na contratação do jogador, que está emprestado pelo Atlético de Madrid ao clube italiano.> Barcelona busca contratação de zagueiro convocado por Tite

A Juventus deseja seguir com Morata no elenco para a próxima temporada. O empréstimo do atacante se encerra ao fim da temporada e o clube busca reduzir o valor da opção de compra imposta pelo Atlético de Madrid no contrato, que é de 35 milhões de euros.

O contrato com o Atlético de Madrid vai até 2023 e, por isso, a Juventus também espera conseguir abaixar o valor para ter Morata em definitivo. Em 41 jogos nesta temporada, o atacante marcou 11 gols e sete assistências.