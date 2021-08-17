Arsenal e Real Madrid estão próximos de acordo por Odegaard

O Arsenal e o Real Madrid estão próximos de um acordo para a transferência de Martin Odegaard ao clube inglês, segundo o "As". A informação indica que as negociações se encontram em fase avançada e que o anúncio da saída do meia da Espanha é iminente.Apesar de estar próximo de voltar aos Gunners, clube que defendeu na segunda metade da última temporada, Odegaard compareceu ao Centro de Treinamento merengue nesta terça-feira. No entanto, o atleta treino separado dos outros companheiros para que nenhum problema atrapalhe a operação.