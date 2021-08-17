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futebol

Arsenal e Real Madrid estão próximos de acordo por Odegaard

Meio-campista norueguês compareceu no Centro de Treinamento da equipe espanhola nesta terça-feira, mas está próximo de voltar a vestir camisa dos Gunners...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 17:10
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
O Arsenal e o Real Madrid estão próximos de um acordo para a transferência de Martin Odegaard ao clube inglês, segundo o "As". A informação indica que as negociações se encontram em fase avançada e que o anúncio da saída do meia da Espanha é iminente.Apesar de estar próximo de voltar aos Gunners, clube que defendeu na segunda metade da última temporada, Odegaard compareceu ao Centro de Treinamento merengue nesta terça-feira. No entanto, o atleta treino separado dos outros companheiros para que nenhum problema atrapalhe a operação.
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O jogador deu sinal verde para voltar ao Arsenal após receber sinais de que não deveria ser aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti no Real Madrid. Na última coletiva, o italiano argumentou que há muitos atletas no elenco que atuam no mesmo setor do norueguês.
Por outro lado, Odegaard é muito desejado pelo técnico Mikel Arteta após o período em que trabalharam juntos na última campanha dos Gunners. Caso a contratação seja confirmada, o meia chega com status de titular para resolver os problemas da equipe londrina.

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