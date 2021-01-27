Arsenal e PSG se interessam por zagueiro do Manchester City

Ainda sem acordo com o Barcelona, o zagueiro Eric Garcia está na mira de Arsenal e Paris Saint-Germain, segundo o “Mundo Deportivo”. O defensor, que está em fim de contrato com o Manchester City, já recebeu ofertas das duas equipes e é visto como um atleta que se encaixa na filosofia de Mikel Arteta e Mauricio Pochettino.O comandante do PSG viu o zagueiro crescer na Premier League no período em que dirigiu o Tottenham. Já o técnico dos Gunners trabalhou diretamente com o espanhol no período em que foi auxiliar de Pep Guardiola no clube de Manchester. No entanto, o jogador demonstrou desejo de atuar pelo Barcelona.
Garcia esteve próximo de acertar sua ida para a Catalunha na janela de transferências de verão, mas o Manchester City negou sua ida naquele momento. O atleta não renovou seu contrato, mas o clube tem esperanças de que um novo acordo possa ser realizado caso o Barça deixe a disputa.