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futebol

Arsenal e PSG se interessam por zagueiro do Manchester City

Eric Garcia está na mira dos técnicos Mikel Arteta e Mauricio Pochettino. Defensor esteve próximo de acertar sua ida para o Barcelona, mas futuro do jovem segue indefinido...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 10:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 10:51
Crédito: Eric Garcia pode acertar sua saída do Manchester City ainda esta semana (MIKE EGERTON / POOL / AFP
Ainda sem acordo com o Barcelona, o zagueiro Eric Garcia está na mira de Arsenal e Paris Saint-Germain, segundo o “Mundo Deportivo”. O defensor, que está em fim de contrato com o Manchester City, já recebeu ofertas das duas equipes e é visto como um atleta que se encaixa na filosofia de Mikel Arteta e Mauricio Pochettino.O comandante do PSG viu o zagueiro crescer na Premier League no período em que dirigiu o Tottenham. Já o técnico dos Gunners trabalhou diretamente com o espanhol no período em que foi auxiliar de Pep Guardiola no clube de Manchester. No entanto, o jogador demonstrou desejo de atuar pelo Barcelona.
Garcia esteve próximo de acertar sua ida para a Catalunha na janela de transferências de verão, mas o Manchester City negou sua ida naquele momento. O atleta não renovou seu contrato, mas o clube tem esperanças de que um novo acordo possa ser realizado caso o Barça deixe a disputa.

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arsenal barcelona manchester city
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