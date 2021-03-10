Arsenal e Chelsea devem batalhar por Hakimi, da Inter de Milão

Arsenal e Chelsea vão batalhar pela contratação de Hakimi na próxima temporada, segundo o “The Telegraph”. Apesar do lateral direito ser importante no esquema de Antonio Conte, a incerteza financeira ao entorno da Inter de Milão pode fazer com que o time tenha que vender uma das grandes aquisições da última janela de transferências do verão.O marroquino está avaliado em 40 milhões de libras (R$ 324 milhões), o que não seria problema para nenhuma das equipes de Londres. Os Gunners podem perder Bellerín para o Paris Saint-Germain ou Barcelona e buscam um substituto, enquanto o técnico Thomas Tuchel enxerga Hakimi como uma opção para o meio de campo.