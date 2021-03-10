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futebol

Arsenal e Chelsea devem batalhar por Hakimi, da Inter de Milão

Clube italiano passa por momento de incerteza financeira e pode perder uma das principais aquisições desta temporada para um dos times da Premier League...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 11:57

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 11:57
Crédito: Hakimi está na mira de grandes ingleses para a próxima temporada (Divulgação/Internazionale
Arsenal e Chelsea vão batalhar pela contratação de Hakimi na próxima temporada, segundo o “The Telegraph”. Apesar do lateral direito ser importante no esquema de Antonio Conte, a incerteza financeira ao entorno da Inter de Milão pode fazer com que o time tenha que vender uma das grandes aquisições da última janela de transferências do verão.O marroquino está avaliado em 40 milhões de libras (R$ 324 milhões), o que não seria problema para nenhuma das equipes de Londres. Os Gunners podem perder Bellerín para o Paris Saint-Germain ou Barcelona e buscam um substituto, enquanto o técnico Thomas Tuchel enxerga Hakimi como uma opção para o meio de campo.
> Veja a tabela da Premier League
A Suning Group, dona da Inter de Milão, interrompeu suas operações no futebol chinês por conta de problemas econômicos, mas o clube comunicou que a empresa não deixará de cumprir seu compromisso com a equipe italiana. Além disso, a Pirelli, principal patrocinadora do clube, não irá estampar a camisa nerazzurri na próxima temporada.

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