Arsenal busca contratação de atacante da Juventus

O Arsenal está interessado na contratação do atacante Dejan Kulusevski, da Juventus, segundo o "La Repubblica". Os Gunners buscam reforçar o setor ofensivo ainda nesta temporada e representantes da equipe londrina viajaram para a Itália em busca de um acordo para janeiro.De acordo com o jornal italiano, o clube inglês deve oferecer uma proposta no valor de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) fixos, mas com a possibilidade da oferta chegar a 35 milhões de euros (R$ 221,9 milhões) por conta de bônus caso o sueco cumpra metas estipuladas no acordo.

> Veja a tabela da Premier League

O atleta foi contratado pela Velha Senhora em janeiro de 2020, mas o jovem de 21 anos não vem tendo o desempenho esperado. As contratações de Chiesa, Morata, Moise Kean e Kaio Jorge também aumentaram a concorrência no setor ofensivo da equipe italiana.

Além do atacante, a imprensa britânica afirma que o Arsenal também possui interesse na chegada do meia Renato Sanches, do Lille. O clube inglês deve disputar a contratação do português com o Milan, que está eliminado de todas as competições europeias.