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Arrascaeta projeta final, torce por permanência de Jesus, mas realça: 'É um assunto muito pessoal dele'

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, meia do Flamengo destacou que a finais são 'totalmente diferentes', ao comentar sobre a decisão diante do Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 17:23

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:23

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Como de praxe, o Flamengo promoveu uma entrevista coletiva em véspera de partida. E a desta quarta-feira não será qualquer uma. Na sala de imprensa do Ninho do Urubu, Arrascaeta apresentou-se ao microfone da "FlaTV" e projetou a decisão do Campeonato Carioca, contra o Fluminense... Mas não sem antes responder a respeito da possível saída de Jorge Jesus para o Benfica.
As primeiras perguntas, enviadas por jornalistas virtualmente, tinham Jesus como tema. O uruguaio destacou que o elenco torce pela permanência do português, mas salientou o lado "muito pessoal" de tal decisão.
- A gente sabe que esse é um assunto muito pessoal dele, se vai ficar ou não. A gente torce muito para contar com ele por muito tempo. Não temos sentido nada diferente. O ambiente aqui nos treinos é muito bom. A gente torce para que ele continue conosco. Mas quem vai decidir sobre seu futuro vai ser o Mister - disse, completando:
- A gente não pensa assim (que pode ser o último jogo do Jesus). É uma final, temos que estar juntos para conquistá-la. A definição é do treinador, mas estamos torcendo para que ele possa ficar conosco. 'TOTALMENTE DIFERENTES'
Por falar no duelo diante do Flu, que pode dar ao Fla o seu 36º título estadual da história, Arrascaeta destacou o peso especial de uma final de campeonato, que pode garantir ao meia a 6ª conquista pelo Rubro-Negro - já tem as de Carioca (2019), Brasileiro (2019), Libertadores (2019), Supercopa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2020).
- Pessoalmente, penso que as finais são totalmente diferentes. Temos um elenco muito qualificado e sabemos que estamos enfrentando um time bem fechado, que tem um bom contra golpe. Mas estamos confiantes pra conquistar mais um título - falou Arrascaeta, que ainda analisou a recente queda de rendimento da equipe como algo natural em uma sequência.
O Flamengo de Arrascaeta venceu a ida da final do Carioca por 2 a 1 e, por isso, para o jogo da volta, nesta quarta-feira, às 21h, tem a vantagem do empate. O palco será novamente o Maracanã.

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