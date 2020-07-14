Arrascaeta projeta final, torce por permanência de Jesus, mas realça: 'É um assunto muito pessoal dele'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Como de praxe, o Flamengo promoveu uma entrevista coletiva em véspera de partida. E a desta quarta-feira não será qualquer uma. Na sala de imprensa do Ninho do Urubu, Arrascaeta apresentou-se ao microfone da "FlaTV" e projetou a decisão do Campeonato Carioca, contra o Fluminense... Mas não sem antes responder a respeito da possível saída de Jorge Jesus para o Benfica.

As primeiras perguntas, enviadas por jornalistas virtualmente, tinham Jesus como tema. O uruguaio destacou que o elenco torce pela permanência do português, mas salientou o lado "muito pessoal" de tal decisão.

- A gente sabe que esse é um assunto muito pessoal dele, se vai ficar ou não. A gente torce muito para contar com ele por muito tempo. Não temos sentido nada diferente. O ambiente aqui nos treinos é muito bom. A gente torce para que ele continue conosco. Mas quem vai decidir sobre seu futuro vai ser o Mister - disse, completando:

- A gente não pensa assim (que pode ser o último jogo do Jesus). É uma final, temos que estar juntos para conquistá-la. A definição é do treinador, mas estamos torcendo para que ele possa ficar conosco. 'TOTALMENTE DIFERENTES'

Por falar no duelo diante do Flu, que pode dar ao Fla o seu 36º título estadual da história, Arrascaeta destacou o peso especial de uma final de campeonato, que pode garantir ao meia a 6ª conquista pelo Rubro-Negro - já tem as de Carioca (2019), Brasileiro (2019), Libertadores (2019), Supercopa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2020).

- Pessoalmente, penso que as finais são totalmente diferentes. Temos um elenco muito qualificado e sabemos que estamos enfrentando um time bem fechado, que tem um bom contra golpe. Mas estamos confiantes pra conquistar mais um título - falou Arrascaeta, que ainda analisou a recente queda de rendimento da equipe como algo natural em uma sequência.